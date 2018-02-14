Рискованное увлечение

Эксперты предсказывают обесценивание большинства криптовалют до нуля

Рынок криптовалют ждет непростое будущее, отмечают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs в обзоре. Эксперты достаточно скептичны в отношении справедливой стоимости биткоина и его альтернатив. По их мнению, динамика цен и поведение инвесторов на рынке соответствуют тому, что наблюдается при классическом спекулятивном пузыре. Опрошенные РБК эксперты склонны согласиться с выводом Goldman Sachs, что часть криптовалют исчезнет в ближайшие годы.

Эксперты отмечают «заразный энтузиазм» в отношении криптовалют и проводят аналогии с «бумом доткомов» в США в 1999 году, когда трейдеры покупали бумаги любых компаний, имеющих отношение к интернет-технологиям.

Курс биткоина, самой известной и капитализированной криптовалюты, демонстрирует чрезвычайно высокую волатильность. Его котировки выросли с менее $1 тыс. на начало 2017 года до более $20 тыс. в декабре. Затем последовало резкое снижение, в начале февраля 2018 года курс падал до $6 тыс. Cкачки котировок биткоина за сутки могут составлять более 25%, цены других криптовалют периодически демонстрируют еще более резкую динамику.

Оптимизм криптоэнтузиастов может быть охлажден ужесточением регулирования рынка, отмечается в обзоре ​Goldman Sachs. И хотя некоторые наблюдатели утверждают, что недавний запуск фьючерсов на биткоин (в декабре 2017 года такие фьючерсы запустили чикагские CME и Сboe) знаменует собой важный шаг в признании инвестиций в криптовалюту, аналитики инвестиционного банка отмечают, что одно только это событие не может снять ряд основных барьеров на рынке, с которыми сталкиваются криптовалютные инвесторы. Налаживание надежных услуг по хранению, обеспечению централизованного клиринга на рынке криптовалют и устранение проблем с подключением к торгам потребуют времени, указывается в обзоре.

Многие исчезнут

Институциональные инвесторы должны беспокоиться не только о рисках пузыря или об инфраструктуре рынка, считают в Goldman Sachs. Важным вопросом является то, будут ли сегодняшние криптовалюты существовать через пять-десять лет. По мнению авторов обзора, вряд ли, так же как почти все первые интернет-поисковики теперь не функционируют - их заменили более эффективные системы. Криптовалюты, которые не выживут, должны торговаться около нуля, и этот риск сегодня почти не оценивается рынком, полагают аналитики Goldman Sachs.

Опрошенные РБК эксперты склонны согласиться с выводом Goldman Sachs, что часть криптовалют исчезнет в ближайшие годы. «Естественно, многие криптовалюты не выживут и не будут ничего из себя представлять. Ведь совершенно очевидно, что куча проектов, которые мы сейчас видим на рынке, и которые в прошлом году собрали большое количество денег на ICO (первичное размещение токенов – Прим. ред.), перестанут существовать», - говорит блокчейн-консультант, представитель криптовалютной платформы Lisk в России Денис СМИРНОВ.

«Мы сейчас находимся лишь в самом начале истории - никто пока не знает, какие проекты и компании через десять лет станут лидерами. Вполне вероятно, что крупные игроки, которые будут, скажем так, в будущем заказывать музыку на рынке, - это те, в кого сейчас никто не верит, или те, кто еще даже не появился», - добавляет Смирнов.

В настоящее время на рынке присутствует много криптовалют и токенов, за которыми ничего не стоит, кроме веры инвесторов, согласен сооснователь криптобанка Wirex Павел МАТВЕЕВ. На смену исчезнувшим криптовалютам и токенам придут другие, уверен он.

Для чего криптовалюты

Что касается применения криптовалют, то лишь очень немногие из них смогут преуспеть в качестве средства расчета, поскольку успех здесь зависит от числа участников рынка, готовых проводить расчеты в конкретных криптовалютах, отмечает Goldman Sachs. На большинстве рынков хорошо функционируют обмен валют и банковские операции, и нет потребности в использовании криптовалют; но там, где это не так, криптовалюты могут найти свое применение, полагают эксперты. В некоторых случаях криптовалюты могут решить проблему сохранения богатства за пределами банковской системы. Но этот вариант может использоваться лишь в местах с ненадежной банковской системой и на теневых рынках, считают специалисты инвестбанка.

О том, что курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства, в декабре предупреждали специалисты другого крупного инвестбанка - Morgan Stanley. Причиной возможного падения курса биткоина может стать то обстоятельство, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока. «Если никто не будет принимать данную технологию для осуществления платежей, тогда стоимость биткоина будет равняться нулю», - отмечали аналитики инвестбанка. По мнению аналитиков Morgan Stanley, биткоин нельзя считать валютой, при этом он не имеет реальной стоимости и реального применения.

Основатель сервиса для хранения данных Market.space Александр РАХМАНОВ согласен, что на данный момент сложно представить криптовалюты как одно из основных платежных средств наравне с традиционными деньгами. «Это связано в том числе с отсутствием технологической готовности отрасли и правовых основ», - говорит он.

Денис Смирнов считает, что не совсем правильно говорить о криптовалютах и токенах только с точки зрения использования их как платежных средств. «На рынке настоящих криптовалют, которые действительно планируют стать заменой платежным средствам, не так много. Большая часть проектов никогда не задумывалась под платежные системы. Даже вторая по объему криптовалюта - Ethereum - не является ни в коей мере платежным средством и никогда в таком формате даже не фигурировала. То есть, говоря о криптовалютах, нельзя говорить о том, что все эти проекты делаются как некие «Деньги 2.0», - отмечает он.