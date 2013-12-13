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У россиян появилась возможность приобрести модем с поддержкой сети "четвертого поколения" за 1 рубль
Специально к Новому Году МегаФон снизил стоимость 4G-модемов на 99,9% по всей России.
Теперь у жителей и гостей России появилась возможность приобрести модем с поддержкой сети «четвертого поколения» всего за 1 рубль. Принять участие в акции могут как новые, так и существующие клиенты, при условии покупки новой SIM-карты, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ОАО "МегаФон".
Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиентам компании необходимо внести авансовый платеж в размере 901 рубля* за сам модем и интернет-опцию «Интернет 899» на один месяц. Опция позволяет использовать большой пакет трафика* на максимальной скорости все новогодние праздники. По истечении одного месяца тарификация услуг осуществляется в соответствии с условиями интернет-опции «Интернет L».
“В канун Нового Года мы предлагаем приобрести на уникальных условиях полезное мобильное устройство. Большой пакет трафика, а также доступ к самой большой в стране 4G-сети позволит вам обмениваться новогодними впечатлениями везде, где бы вы не находились”, – отмечает Игорь Майстренко, директор по продажам и обслуживанию «МегаФона».
В акции участвуют все модели 4G-модемов компании – M100-1, M100-4, M150-1 и другие. Акция проводится в фирменных салонах и интернет-магазине «МегаФона», а также в салонах «Евросеть». Подробные условия акции - на официальном сайте компании: www.megafon.ru
Досье ZRPRESS: ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в 2002 году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.
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