У россиян появилась возможность приобрести модем с поддержкой сети "четвертого поколения" за 1 рубль

Специально к Новому Году МегаФон снизил стоимость 4G-модемов на 99,9% по всей России.

Теперь у жителей и гостей России появилась возможность приобрести модем с поддержкой сети «четвертого поколения» всего за 1 рубль. Принять участие в акции могут как новые, так и существующие клиенты, при условии покупки новой SIM-карты, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ОАО "МегаФон".

Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиентам компании необходимо внести авансовый платеж в размере 901 рубля* за сам модем и интернет-опцию «Интернет 899» на один месяц. Опция позволяет использовать большой пакет трафика* на максимальной скорости все новогодние праздники. По истечении одного месяца тарификация услуг осуществляется в соответствии с условиями интернет-опции «Интернет L».

“В канун Нового Года мы предлагаем приобрести на уникальных условиях полезное мобильное устройство. Большой пакет трафика, а также доступ к самой большой в стране 4G-сети позволит вам обмениваться новогодними впечатлениями везде, где бы вы не находились”, – отмечает Игорь Майстренко, директор по продажам и обслуживанию «МегаФона».

В акции участвуют все модели 4G-модемов компании – M100-1, M100-4, M150-1 и другие. Акция проводится в фирменных салонах и интернет-магазине «МегаФона», а также в салонах «Евросеть». Подробные условия акции - на официальном сайте компании: www.megafon.ru

Досье ZRPRESS: ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в 2002 году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.