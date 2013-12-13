Офшорные компании российских собственников будут платить налоги в бюджет РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию предложил дополнительные меры по деофшоризации экономики.

Глава государства отметил: «Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться по нашим налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет. И нужно продумать систему, как эти деньги изъять».

По мнению главы государства, компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, необходимо запретить «пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии», а также закрыть доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с госучастием.

«Другими словами: хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, регистрируйся в российской юрисдикции», - подчеркнул Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

ZRPRESS.RU, Владивосток.