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Офшорные компании российских собственников будут платить налоги в бюджет РФ
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию предложил дополнительные меры по деофшоризации экономики.
Глава государства отметил: «Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться по нашим налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет. И нужно продумать систему, как эти деньги изъять».
По мнению главы государства, компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, необходимо запретить «пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии», а также закрыть доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с госучастием.
«Другими словами: хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, регистрируйся в российской юрисдикции», - подчеркнул Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
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