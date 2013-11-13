Дмитрий Чернов: Драйвером рентабельности для розницы становятся сокращение издержек и оборот, а не маржа

Многие розничные отрасли уже сейчас фиксируют нулевой или отрицательный рост. Особенно это характерно для крупных городов, где рынки уже насыщены. Пока бизнес растет за счет незанятых региональных ниш, но уже через 5–7 лет и там спрос и предложение придут в равновесие. С какими вызовами столкнутся менеджеры на стадии стабилизации рынка?

В этой фазе развития бренды компаний уже хорошо известны потребителям, которые осознают различия между ними, а лояльность к товарам, которые удовлетворяют их потребности, – высокая. Главной задачей компании на стадии стабилизации рынка становится удержание рыночной доли. Компаниям нужны поводы для поддержания постоянного маркетингового потока, поэтому на рынок регулярно выводится «принципиально новый продукт». Если не держаться этого тренда, то компания оказывается «скучной», не инновационной, что грозит потерей интереса к ее продукции, тогда как конкуренты регулярно выводят на рынок те или иные новинки.

На насыщенных рынках высокая конкуренция, и менее эффективные игроки постепенно уступают более эффективным. Количество брендов (на брендированные товары приходится до 90% продаж всей розничной сети) сократится, останутся только «мегабренды», сумевшие не просто выжить, но и успешно выразить особенности своих отношений с потребителями. В рамках каждого из них будет существовать диверсифицированная «корзина» предложений, учитывающих даже самые экзотичные потребительские предпочтения. Похожими друг на друга становятся не только продукты в супермаркете, но и конкурирующие услуги, которые все более унифицируются.

Следует отметить, что в стадии стабилизации, при выравнивании соотношения цены и качества товаров, на потребительский выбор начинают влиять особенности самой компании как субъекта бизнеса.

На насыщенном рынке важным элементом в маркетинге товаров и услуг становится фокус на общечеловеческих ценностях, миссии компании и ее гражданской позиции. В секторе услуг потребитель имеет дело непосредственно с поставщиком, поэтому при прочих равных условиях критерием выбора становятся ранее второстепенные факторы, например общественная позиция компании-поставщика услуг. Совпадает ли она с личной позицией потребителя? Потребители в обществах, достигших стадии насыщения рынков, стараются проявлять свою гражданскую позицию, предпочитая тратить деньги в компаниях, которые занимают «правильную» общественную позицию, в частности успешно реализуют концепции устойчивого развития, корпоративного гражданства.

Еще один вызов – это непрекращающийся процесс оптимизации издержек. В условиях насыщенного рынка долю компании на нем революционным образом поменять невозможно, и по достижении максимума спроса компании концентрируются на отладке бизнес-процессов, задачах операционной эффективности, оптимизации расходов и повышения рентабельности. Если в стадии роста российской экономики уровень наценки в розничной торговле по стране был 22–23% для дискаунтеров и по 25–28% – для торговых точек среднего и высокого ценового сегмента (торговая наценка в эксклюзивных магазинах превышала 100%), то в стадии стабилизации она резко снизится ввиду еще большей конкуренции и отсутствия потребности в выплате кредитных платежей. Компании к тому времени полностью построят национальные сети и выплатят из большой маржи затраты на рост бизнеса. Драйвером рентабельности будут сокращение издержек и оборот, а не маржа.

Переход к двусторонним коммуникациям с клиентами, поиск новых ниш и масштабные программы лояльности для постоянного удовлетворения запросов клиентов – все это ждет компании при насыщении рынков. В стадии стабилизации цена уже не является определяющим фактором клиентского выбора или сохранения контракта с компанией. Когда предложение у всех компаний становится похожим друг на друга, услуги – везде качественными, а цены балансируют на точке безубыточности, компаниям, которые предоставляют услуги на основе долгосрочных договоров (связь, банки, страхование, медицинское обслуживание и т.д.), нужно полностью перестраивать свою коммуникацию. От про-активной, наступательной (как было в стадии роста, когда потребителей только знакомили с услугами компании) она меняется на двустороннюю, построенную на постоянном диалоге компании с потребителями. Компания формирует среди потребителей лояльные группы. Очень популярным инструментом формирования лояльности являются накопительные или бонусные программы.

Интеграция услуг – наращивание на единой платформе всевозможных услуг и предоставление клиенту в формате «единого окна» – будет крайне актуальна, когда компания имеет услуговую инфраструктуру, чтобы одновременно работать на нескольких рынках. Там, где возможна конвергенция технологий оказания услуг, в стадии стабилизации услуги начинают объединяться. В полноценном отделении банка уже сегодня можно оформить денежный перевод (компания денежного трансфера), оформить страховку (страховая компания), приобрести ценные бумаги (брокер или управляющая компания), получить кредитную карту (клиринговая система). В будущем сюда же будут интегрированы риелторские, нотариальные, юридические услуги.

Дмитрий ЧЕРНОВ, кандидат экономических наук, бизнес-тренер. Журнал «Промышленник России».

газета "Золотой Рог", Владивосток.