"Трансаэро" продвигает идею безбумажных посадочных талонов

Авиакомпания "Трансаэро" и аэропорт Внуково (Москва) впервые в России проводят эксперимент по внедрению принципов самообслуживания пассажиров и выполнения инициатив IATA FastTravel с использованием электронных посадочных талонов. Напомним, что "Трансаэро" в настоящее время выполняет рейсы из Внуково во Владивосток.

Основной идеей этих принципов является предоставление пассажиру возможности контроля над процессами вылета и прилета.

12 сентября года рейсом авиакомпании "Трансаэро" в Сочи вылетел первый пассажир, который для посадки в самолет воспользовался электронным посадочным талоном, полученным самим пассажиром в процессе мобильной регистрации.

Посадочный талон был считан при контроле выхода на посадку пассажира стандартным оборудованием аэропорта Внуково непосредственно с экрана мобильного телефона.

Обычно при регистрации на рейс авиапассажир получает посадочный талон, с которым он проходит спецконтроль на входе в стерильную зону, а далее предъявляет при посадке в воздушное судно.

В настоящее время в России используются только бумажные посадочные талоны, даже в случае оформления электронного билета. При этом пассажир должен либо самостоятельно распечатать посадочный талон, либо получить его на стойке регистрации авиакомпании в аэропорту.

Крупнейшие аэропорты мира на рейсах внутренних линий уже применяют технологию электронных посадочных талонов. В этом случае пассажир регистрируется на рейс удаленно - с компьютера или мобильного устройства, а посадочный талон, содержащий специальный 2D баркод, отправляется ему по электронной почте или SMS-сообщением. При посадке в самолет полученный штрихкод считывается сканером прямо с экрана мобильного устройства. Таким образом, данные технологии облегчают для пассажиров процедуру оформления на рейс, существенно экономя время.

Генеральный директор авиакомпании "Трансаэро" Ольга ПЛЕШАКОВА отметила, что авиакомпания "Трансаэро" совместно с аэропортами будет выступать с инициативой о внесении изменений в законодательство, которые в полной мере позволят реализовать технологии безбумажных посадочных талонов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.