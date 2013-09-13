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"Трансаэро" продвигает идею безбумажных посадочных талонов
Авиакомпания "Трансаэро" и аэропорт Внуково (Москва) впервые в России проводят эксперимент по внедрению принципов самообслуживания пассажиров и выполнения инициатив IATA FastTravel с использованием электронных посадочных талонов. Напомним, что "Трансаэро" в настоящее время выполняет рейсы из Внуково во Владивосток.
Основной идеей этих принципов является предоставление пассажиру возможности контроля над процессами вылета и прилета.
12 сентября года рейсом авиакомпании "Трансаэро" в Сочи вылетел первый пассажир, который для посадки в самолет воспользовался электронным посадочным талоном, полученным самим пассажиром в процессе мобильной регистрации.
Посадочный талон был считан при контроле выхода на посадку пассажира стандартным оборудованием аэропорта Внуково непосредственно с экрана мобильного телефона.
Обычно при регистрации на рейс авиапассажир получает посадочный талон, с которым он проходит спецконтроль на входе в стерильную зону, а далее предъявляет при посадке в воздушное судно.
В настоящее время в России используются только бумажные посадочные талоны, даже в случае оформления электронного билета. При этом пассажир должен либо самостоятельно распечатать посадочный талон, либо получить его на стойке регистрации авиакомпании в аэропорту.
Крупнейшие аэропорты мира на рейсах внутренних линий уже применяют технологию электронных посадочных талонов. В этом случае пассажир регистрируется на рейс удаленно - с компьютера или мобильного устройства, а посадочный талон, содержащий специальный 2D баркод, отправляется ему по электронной почте или SMS-сообщением. При посадке в самолет полученный штрихкод считывается сканером прямо с экрана мобильного устройства. Таким образом, данные технологии облегчают для пассажиров процедуру оформления на рейс, существенно экономя время.
Генеральный директор авиакомпании "Трансаэро" Ольга ПЛЕШАКОВА отметила, что авиакомпания "Трансаэро" совместно с аэропортами будет выступать с инициативой о внесении изменений в законодательство, которые в полной мере позволят реализовать технологии безбумажных посадочных талонов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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