www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Трансаэро" продвигает идею безбумажных посадочных талонов

13 Сентября 2013, 09:48 | В России

Авиакомпания "Трансаэро" и аэропорт Внуково (Москва) впервые в России проводят эксперимент по внедрению принципов самообслуживания пассажиров и выполнения инициатив IATA FastTravel с использованием электронных посадочных талонов. Напомним, что "Трансаэро" в настоящее время выполняет рейсы из Внуково во Владивосток.

Основной идеей этих принципов является предоставление пассажиру возможности контроля над процессами вылета и прилета.

12 сентября года рейсом авиакомпании "Трансаэро" в Сочи вылетел первый пассажир, который для посадки в самолет воспользовался электронным посадочным талоном, полученным самим пассажиром в процессе мобильной регистрации.

Посадочный талон был считан при контроле выхода на посадку пассажира стандартным оборудованием аэропорта Внуково непосредственно с экрана мобильного телефона.

Обычно при регистрации на рейс авиапассажир получает посадочный талон, с которым он проходит спецконтроль на входе в стерильную зону, а далее предъявляет при посадке в воздушное судно.

В настоящее время в России используются только бумажные посадочные талоны, даже в случае оформления электронного билета. При этом пассажир должен либо самостоятельно распечатать посадочный талон, либо получить его на стойке регистрации авиакомпании в аэропорту.

Крупнейшие аэропорты мира на рейсах внутренних линий уже применяют технологию электронных посадочных талонов. В этом случае пассажир регистрируется на рейс удаленно - с компьютера или мобильного устройства, а посадочный талон, содержащий специальный 2D баркод, отправляется ему по электронной почте или SMS-сообщением. При посадке в самолет полученный штрихкод считывается сканером прямо с экрана мобильного устройства. Таким образом, данные технологии облегчают для пассажиров процедуру оформления на рейс, существенно экономя время.

Генеральный директор авиакомпании "Трансаэро" Ольга ПЛЕШАКОВА отметила, что авиакомпания "Трансаэро" совместно с аэропортами будет выступать с инициативой о внесении изменений в законодательство, которые в полной мере позволят реализовать технологии безбумажных посадочных талонов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: авиа  аэропорт  трансаэро  билеты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:49, 14.09.2013#

    а если телефона нет, или сел?

  • Faxtor00:19, 16.09.2013#

    Пох-твои проблемы

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru