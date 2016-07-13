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Доставка купленных в интернете товаров станет дороже чем сам заказ
Общий оборот средств на российском рынке интернет-торговли в 2016 году должен был достигнуть одного триллиона рублей. Но, скорее всего, не достигнет. Борьба с терроризмом по методу Ирины Яровой кроме всего прочего сократит оборот интернет-торговли. Прежде всего подорожает доставка заказов в удаленные регионы, считай – в Приморье. Подробности в материале газеты «Золотой Рог» со ссылкой на результаты исследований InSales.
Расходы российских компаний, доставляющих посылки и корреспонденцию, на исполнение антитеррористических поправок, внесенных в Думу депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым и уже одобренных президентом, могут составить 180 млрд руб. Таковы предварительные расчеты Национальной ассоциации дистанционной торговли, рассказал "Ведомостям" ее президент Александр Иванов.
В качестве основы для расчетов ассоциация воспользовалась оценкой предстоящих расходов, сделанной "Почтой России" (на нее приходится 70% рынка доставки посылок).
Новый закон вступает в силу с 1 июля 2018 г. С этого момента операторы почтовой связи будут обязаны использовать рентгенотелевизионные и радиоскопические установки, металлодетекторы, газоанализаторы и т. п., чтобы исключить возможность пересылки оружия, взрывчатки и других запрещенных веществ, и предметов.
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