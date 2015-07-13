Путин рассказал о создании благоприятного инвестклимата на Дальнем Востоке

По словам Президента России, в Российской Федерации Правительством принят целый ряд решений, связанных с созданием наиболее благоприятных условий для осуществления бизнеса в этих регионах нашей страны. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Минвостокразвития, вопросы о перспективах развития Дальнего Востока поднимались на пресс-конференции главы государства Владимира Путина по итогам саммитов БРИКС и ШОС в Уфе.

«Речь идёт о создании территорий опережающего развития с определённым льготированием участников экономической деятельности. Речь идёт о снижении налогов на так называемые гринфилды – имеются в виду предприятия, которые начинают свою деятельность с нуля. Речь идёт о целом ряде других преимуществ и льгот, которыми будут наделяться те компании, которые собираются начинать своё дело на востоке нашей страны. В том числе, допустим, создание свободных портов и так далее», – подчеркнул Президент.

Глава государства сообщил о предстоящем Восточном экономическом форуме, который пройдет 3–5 сентября во Владивостоке. «В самое ближайшее время мы намерены провести экономический саммит впервые на Дальнем Востоке, и я проинформировал об этом наших коллег из Китайской Народной Республики. Мы приглашаем китайский бизнес для участия в этом форуме и подробно вас там проинформируем обо всех возможностях, которые открываются в работе на Дальнем Востоке. Думаю, что китайские компании могли бы принять участие и внести существенный вклад в решение тех задач, которые мы перед собой в этом регионе ставим. Разумеется, с выгодой для себя», – отметил Владимир Путин.

Такое приглашение китайская сторона получила во время двусторонней встречи главы России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита глав государств БРИКС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.