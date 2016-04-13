Металлолом заставят продавать на интернет-торгах

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», Министерство экономического развития подготовило пакет поправок в правительственные документы, согласно которым предлагается создать нормативно-правовую базу, обязывающую компании с государственным участием реализовывать металлолом только на электронных торгах с привлечением электронных торговых площадок.

Как отмечают в правительстве, пишут «Известия», сейчас эта процедура далека от прозрачности, а значит, нельзя спрогнозировать, какие суммы от продажи пополнят бюджет страны.

По мнению ведомства, в федеральном масштабе отсутствие единого методического и процедурного подхода не позволяет получить максимально возможный доход от реализации металлолома, в связи с чем государство недополучает миллиарды рублей ежегодно.

— На сегодняшний день в большинстве компаний с государственным участием отсутствует системный подход к сбору и реализации вторичных ресурсов, в том числе лома и отходов черных и цветных металлов. Как правило, вопросы реализации металлолома, образовавшегося в результате хозяйственной деятельности и списания основных средств, рассматриваются на уровне административно-хозяйственных служб местных предприятий и линейных подразделений. Подобные процедуры реализации проводятся по усмотрению местных руководителей по собственным критериям. Методики определения отпускных цен закрыты для внешней оценки и на региональном уровне не всегда соотносятся с уровнем рыночных цен. Кроме того, классификация отгружаемого лома также может отличаться от законодательно установленной. Фактически, цена на сопоставимые по качеству и условиям отгрузки партии металлолома зависит от его «ведомственной принадлежности», — поясняют в Минэкономразвития.

Масштабы возможной экономии денежных средств иллюстрируются следующими данными: годовой оборот рынка лома оценивается в 1 трлн рублей, минимальная оценка ломофонда на предприятиях с госучастием — 1/10 часть от общего ломофонда, образование лома и отходов черных металлов на предприятиях с госучастием — от 3 млн т в год, оборот — минимум 32 млрд рублей в год, образование цветного лома на предприятиях с госучастием — от 500 тыс. т в год, оборот — 35 млрд рублей в год. При средней рыночной стоимости 1 т лома (отходов) черных металлов 10 тыс. рублей и годовом обороте «ведомственного» лома и отходов черных и цветных металлов порядка 6 млн т (20% от рынка), государство ежегодно теряет миллиарды рублей.

— К преимуществам данного подхода относится полная прозрачность процесса продажи и сопоставимость ценовых результатов торгов, что гарантирует получение максимально возможного рыночного дохода от реализации металлолома. В случае если компании с государственным участием будут обязаны реализовывать образующийся у них лом, используя предложенный механизм электронных торгов, можно говорить о положительном структурирующем влиянии как на рынок металлолома, так и металлургическую отрасль в целом, — продолжают в Минэкономразвития.

Во избежание допуска к покупке лома у государственных предприятий перекупщиков и спекулянтов, т.е. лиц, не имеющих оборудования, позволяющего производить его качественную переработку, и не соответствующих требованиям профессионального сообщества переработчиков (саморегулируемой организации), предлагается предусмотреть некоторые требования к таким покупателям, что позволит сделать рынок обращения лома прозрачным.

По словам директора некоммерческого партнерства «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии» Дмитрия Пузанова, в 2014 году на территории России образовался алюминиевый лом и отходы в количестве 833,7 тыс. т.

— Российский рынок полностью насыщен вторичным алюминием, и излишки его (около 60%) отгружаются на экспорт. В связи с этим создание какой-то единой биржи по торговле алюминиевым ломом не так актуально, как для лома черных металлов. Это связано с тем, что предприятия — потребители алюминиевого лома, которые расположены в каком-то регионе, будут иметь за счет разницы в транспортных затратах преимущество перед предприятиями, которые находятся в других регионах. Межрегиональная конкуренция в данном случае затруднительна, — отметил Дмитрий Пузанов.

Руководитель департамента исследования железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук полагает, что инициатива Минэкономразвития по созданию электронной площадки по торговле ломом металлов не создаст особенных затруднений.

— Как правило, у крупных госкомпаний подобные электронные площадки уже работают и технология отлажена, — говорит он. — В частности, железнодорожный металлолом реализуют такие дочерние компании РЖД, как «Торговый дом РЖД» и «Росжелдорснаб». Первые партии металлолома (старые вагоны, отслужившие свой срок рельсы и пр.) начали реализовываться посредством электронных торгов и конкурсных процедур около 10–12 лет назад. Покупателями выступают как металлургические предприятия, так и предприятия-экспортеры.

С металлургическими компаниями, по словам Владимира Савчука, часто используются так называемые зачетные схемы работы.

В процессе утилизации металлолом железнодорожного транспорта поставляется на металлургические предприятия, которые, в свою очередь, несколько снижают цены на поставляемую продукцию, пояснил эксперт.

С новой электронной площадкой работа по зачетной схеме, скорее всего, будет затруднена, полагает представитель ИПЕМ. Однако с внедрением единообразной общей электронной площадки значительно повысится прозрачность торговых операций с металлоломом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.