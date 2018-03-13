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Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
13 Марта 2018, 15:21 | В России
Владелец группы ННК Э.Ю. Худайнатов всегда уделяет особое внимание сотрудничеству ННК и иностранных инвесторов
12 марта 2018 года Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций амортизационного платежа в размере 44 860 200 USD, а также купонного дохода в размере 14 803 866 USD.
Обязательства по выплате были исполнены в полном объеме в установленные сроки. Владелец группы ННК Э.Ю. Худайнатов всегда уделяет особое внимание сотрудничеству ННК и иностранных инвесторов и находится с ними в тесном взаимодействии и диалоге, добросовестно выполняя свои обязательства.
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