Владелец группы ННК Э.Ю. Худайнатов всегда уделяет особое внимание сотрудничеству ННК и иностранных инвесторов

12 марта 2018 года Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций амортизационного платежа в размере 44 860 200 USD, а также купонного дохода в размере 14 803 866 USD.

Обязательства по выплате были исполнены в полном объеме в установленные сроки. Владелец группы ННК Э.Ю. Худайнатов всегда уделяет особое внимание сотрудничеству ННК и иностранных инвесторов и находится с ними в тесном взаимодействии и диалоге, добросовестно выполняя свои обязательства.