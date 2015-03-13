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Работодателей хотят обязать брать на работу неопытную молодежь
В Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поступил законопроект «О квотировании рабочих мест». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
Его авторы депутаты Ольга Красильникова, Андрей Руденко, Олег Финько предлагают во всех организациях независимо от форм собственности ввести квотирование рабочих мест для граждан из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, выпускников учреждений начального и среднего профобразования в возрасте от 21 года до 26 лет, а также для выпускников вузов, впервые ищущих работу.
Как отмечено в пояснительной записке, молодежь составляет 30% от общего числа безработных, а спрос на молодых работников, не имеющих трудового опыта и дополнительных навыков, невелик.
Квотирование, по мнению депутатов, будет эффективной мерой снижения безработицы для указанных категорий граждан.
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Надо не работодателей обязывать брать неопытных специалистов и мучиться с ними за свой счет. А вспомнить хорошо забытое старое. Так как когда то направляли нас на работу, в те организации, где были специалисты, которые обязаны были нами заниматься, зарплату нам платила не организация, а это были краевые бюджетные средства. Потом мы опять сдавали экзамен, подтверждали свою проф. пригодность. Хорошего специалиста оставят, а лентяи со своими дипломами пусть гуляют дальше.