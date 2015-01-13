С новым годом, с новым, ужас, курсом!

Как перестать трястись из-за затяжного экономического кризиса

В прошедшем 2014 году россияне бесконечно могли смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и табло с постоянно скачущим курсом валют. С этого же россияне, похоже, начали и год 2015-й. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

Курс валют притягивает взгляды соотечественников лучше, чем самые рейтинговые телешоу. Когда евро подкралось к отметке 100, многие побежали покупать электронную технику, штурмовать обменники или, на худой конец, соцсети, чтобы поделиться своими переживаниями. Как в такой ситуации не поддаться всеобщей панике и сохранить трезвость ума, «АиФ Здоровье» рассказала психолог Анна ХНЫКИНА.

1. Не надо 300 раз в день проверять курс валют, это вас не спасет. Если вы не игрок валютной биржи, конечно, или рублевый миллионер и верите в возможность восстановления национальной валюты. И в том, и в другом случае, возможно, потребуется консультация невролога с назначением препаратов.

2. Обходите дискуссии в Интернете стороной. Эмоциональное общение в Сети плохо передает смысл. Зато является прекрасной почвой для роста проекций: «Вижу то, что хочу/боюсь видеть». Плюс «троллинг», который добьет вас окончательно или взвинтит ваши эмоции, а это как раз совсем не нужно. Ваша задача - не впадать в панику.

3. Меньше смотрите телевизор. Это не говорит о том, что вы должны жить в информационном вакууме, нет, просто все должно быть в меру. Как это ни печально, суть работы СМИ - удержание вашего внимания. Поэтому профессионально удерживать вас будут за «больные места», а именно за тревогу, панику, страх.

4. Если зашкаливает уровень тревожности, задайте себе вопрос: как вы лично можете изменить ситуацию? Что изменится от ваших переживаний? Способность к принятию реальности - один из основных признаков психического здоровья. Звучит, возможно, жестоко, но постарайтесь «перезагрузиться» и адаптироваться. Переведите вектор своих мыслей с прошлого на настоящее и будущее: все уже произошло. Итак, теперь я буду делать то-то и то-то…

5. Не вступайте в бурные дискуссии с коллегами, которые затрагивают эту тему. На работе, выходя из себя, вы теряете рабочее состояние. Вы рискуете снова впасть в обиды, переживания, претензии. Все это только добавит «масла в огонь» и не изменит ситуацию к лучшему. Найдите повод удалиться в другое место, хотя бы перевести дыхание и не поддерживать возможную ссору. Сымитируйте ложный вызов по телефону или, наоборот, прервите связь, сославшись на звонок начальника. И еще, на работе надо работать, а не тратить время на болтовню. Не позволяйте себе распускаться, в борьбе со стрессом самодисциплина играет ключевую роль.

6. Перестаньте ругать правительство по любому поводу, это не повлияет на ситуацию. Ругать правительство из-за того, что «пошел дождь», как и другие «группы людей», испытывать и транслировать к ним ненависть не очень хороший признак, ставящий под сомнение психическое здоровье. Попробуйте осознать, на кого пеняют люди, пережившие цунами или землетрясение. А еще лучше - попытайтесь найти для себя иные смыслы в жизни. Людям в экстремальных условиях всегда помогало именно это.

7. Даже когда речь идет о массовом психозе, продиктованном резкими скачками валют, никто не отменял традиционные средства борьбы со стрессом: занятия спортом, контрастный душ, медитации, массаж, травяной чай и т. д. Находить для себя удовольствие важно. Ведь именно удовольствие - это то, что дает нам силы жить. А значит - новые возможности. Парадоксально, но они есть всегда. И, кстати, именно в ограниченных условиях к нам приходят самые креативные решения. Главное, опять же, не поддаваться панике!

8. У всего есть свое начало и свой конец, любой кризис тоже когда-нибудь дойдет до финала, не надо думать, что все происходящее навечно. Как было написано на кольце царя Соломона: «Все пройдет. И это тоже пройдет».

9. Сформулируйте свой страх в виде формулы «что…, если…?». Как бы банально это ни звучало, но потерять деньги - это не то же самое, что потерять жизнь или родных людей. Вам кажется, что, теряя деньги, вы теряете власть над жизнью и управлением ею? Попробуйте осознать, что на самом деле вы боитесь утратить. Действительно ли деньги компенсировали вам что-то? Действительно ли вы владели своей судьбой с их помощью? Действительно ли невозможно заработать снова?

Газета «Золотой Рог», Владивосток.