www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Налоги
Распечатать

Налоги привязали к кризису

13 Января 2015, 15:00 | В России

Правительство и Кремль не планируют повышать налоги в 2015 году, но не исключают этого в случае углубления кризиса

Несмотря на резко ухудшившуюся ситуацию в экономике, правительство не собирается предлагать повысить налоговую нагрузку в этом году, но в случае «глубокого кризиса» возможны и «стратегические решения», рассказал в интервью «Ведомостям» замминистра финансов Сергей ШАТАЛОВ. Пример стратегического решения - повышение налогов, прежде всего косвенных, во многих странах в кризис 2008-2009 гг., объясняет Шаталов. Ою этом пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на издание.

Правительство обсуждало варианты повышения косвенных налогов весь прошлый год: либо введение налога с продаж, либо повышение ставки НДС на 2 процентных пункта до 20% с 2015 года. Но бизнесу удалось отговорить правительство увеличивать нагрузку. В конце прошлого года в послании Федеральному Собранию президент Владимир ПУТИН пообещал налоговый мораторий: зафиксировать действующие условия на ближайшие четыре года и «к этому вопросу больше не возвращаться». Но чиновники все более пессимистично оценивают перспективы экономики. Накануне послания Мин­экономразвития объявило, что вместо роста ВВП в 2015 году на 1,2% ждет спада на 0,8%. Но в конце декабря министр экономического развития Алексей УЛЮКАЕВ и министр финансов Антон СИЛУАНОВ признали, что в 2015 году ожидают более сильного снижения ВВП и больших выпадающих доходов бюджета.

«Пока мы исходим из перечня поручений, в котором есть пункт о замораживании налогового режима, а также реализации тех решений, которые были уже приняты. Но, безусловно, пока никто не может уверенно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше: нельзя исключать ничего», - прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ. Безусловный приоритет - создание благоприятных условий для бизнеса даже в нелегкой экономической ситуации, подчеркивает Песков.

В кризис есть два варианта: либо сокращать расходы, либо повышать налоги - и пока выбран первый путь, утверждает Шаталов: «Это болезненно, но лучше, чем играть налогами». Уже принято решение о сокращении расходов всех министерств на 10% в этом году. Что имеется в виду под глубоким кризисом и при каких выпадающих доходах власти все же решатся отойти от обещания, чиновники пока не уточняют. Никто заранее таких индикаторов не устанавливает, объясняет Шаталов: состояние больного оценивается не только по температуре, надо смотреть на совокупность симптомов. В кризис у правительства мало пространства для маневра: пока сокращаются несоциальные расходы, если встанет выбор, сокращать ли социальные или повышать налоги, придется заговорить о втором, поясняет один из чиновников. Песков это не комментирует: пока трудно сказать, какой выбор будет сделан.

Президент не может загнать себя в угол: речь шла о том, чтобы не повышать общую налоговую нагрузку, но можно повышать нагрузку точечно, компенсируя снижением других налогов, рассуждает чиновник финансово-экономического блока правительства. Опыт уже есть - президент обещал в 2012 году не увеличивать налоговую нагрузку на несырьевой бизнес до 2018 года, но это произошло: был повышен порог зарплат, с которых взимаются взносы в ФОМС.

Повышение налогов сейчас нереально, считает Владимир НАЗАРОВ из Института Гайдара: собрать удастся копейки, а нарушение обещания - серьезный удар по доверию. Летом Минфин оценивал, что повышение НДС на 2 процентных пункта может принести бюджету до 500 млрд рублей, но Назаров считает эти оценки оптимистичными: бизнес ответит уходом в тень. К тому же сейчас и повышение косвенных налогов (исторически оно не так негативно для экономики) приведет к сильному спаду ВВП, уверен Назаров.

Выбор есть, настаивает Назаров: огромный резерв - сокращение гособоронзаказа, за счет чего можно сэкономить 2% ВВП, можно не так сильно наращивать социальные расходы - к примеру, не индексировать часть пенсий для работающих пенсионеров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: налоги  кризис 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru