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Налоги привязали к кризису
Правительство и Кремль не планируют повышать налоги в 2015 году, но не исключают этого в случае углубления кризиса
Несмотря на резко ухудшившуюся ситуацию в экономике, правительство не собирается предлагать повысить налоговую нагрузку в этом году, но в случае «глубокого кризиса» возможны и «стратегические решения», рассказал в интервью «Ведомостям» замминистра финансов Сергей ШАТАЛОВ. Пример стратегического решения - повышение налогов, прежде всего косвенных, во многих странах в кризис 2008-2009 гг., объясняет Шаталов. Ою этом пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на издание.
Правительство обсуждало варианты повышения косвенных налогов весь прошлый год: либо введение налога с продаж, либо повышение ставки НДС на 2 процентных пункта до 20% с 2015 года. Но бизнесу удалось отговорить правительство увеличивать нагрузку. В конце прошлого года в послании Федеральному Собранию президент Владимир ПУТИН пообещал налоговый мораторий: зафиксировать действующие условия на ближайшие четыре года и «к этому вопросу больше не возвращаться». Но чиновники все более пессимистично оценивают перспективы экономики. Накануне послания Минэкономразвития объявило, что вместо роста ВВП в 2015 году на 1,2% ждет спада на 0,8%. Но в конце декабря министр экономического развития Алексей УЛЮКАЕВ и министр финансов Антон СИЛУАНОВ признали, что в 2015 году ожидают более сильного снижения ВВП и больших выпадающих доходов бюджета.
«Пока мы исходим из перечня поручений, в котором есть пункт о замораживании налогового режима, а также реализации тех решений, которые были уже приняты. Но, безусловно, пока никто не может уверенно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше: нельзя исключать ничего», - прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ. Безусловный приоритет - создание благоприятных условий для бизнеса даже в нелегкой экономической ситуации, подчеркивает Песков.
В кризис есть два варианта: либо сокращать расходы, либо повышать налоги - и пока выбран первый путь, утверждает Шаталов: «Это болезненно, но лучше, чем играть налогами». Уже принято решение о сокращении расходов всех министерств на 10% в этом году. Что имеется в виду под глубоким кризисом и при каких выпадающих доходах власти все же решатся отойти от обещания, чиновники пока не уточняют. Никто заранее таких индикаторов не устанавливает, объясняет Шаталов: состояние больного оценивается не только по температуре, надо смотреть на совокупность симптомов. В кризис у правительства мало пространства для маневра: пока сокращаются несоциальные расходы, если встанет выбор, сокращать ли социальные или повышать налоги, придется заговорить о втором, поясняет один из чиновников. Песков это не комментирует: пока трудно сказать, какой выбор будет сделан.
Президент не может загнать себя в угол: речь шла о том, чтобы не повышать общую налоговую нагрузку, но можно повышать нагрузку точечно, компенсируя снижением других налогов, рассуждает чиновник финансово-экономического блока правительства. Опыт уже есть - президент обещал в 2012 году не увеличивать налоговую нагрузку на несырьевой бизнес до 2018 года, но это произошло: был повышен порог зарплат, с которых взимаются взносы в ФОМС.
Повышение налогов сейчас нереально, считает Владимир НАЗАРОВ из Института Гайдара: собрать удастся копейки, а нарушение обещания - серьезный удар по доверию. Летом Минфин оценивал, что повышение НДС на 2 процентных пункта может принести бюджету до 500 млрд рублей, но Назаров считает эти оценки оптимистичными: бизнес ответит уходом в тень. К тому же сейчас и повышение косвенных налогов (исторически оно не так негативно для экономики) приведет к сильному спаду ВВП, уверен Назаров.
Выбор есть, настаивает Назаров: огромный резерв - сокращение гособоронзаказа, за счет чего можно сэкономить 2% ВВП, можно не так сильно наращивать социальные расходы - к примеру, не индексировать часть пенсий для работающих пенсионеров.
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