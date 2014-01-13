www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.98 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 76.5 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

У компании "Мечел" - новый генеральный директор

13 Января 2014, 13:25 | В России

В канун Нового года компания «Мечел» объявила о смене генерального директора. Место Евгения Михеля, руководившего компанией с лета 2010 года, занял его заместитель Олег Коржов.

Совет директоров «Мечела»  назначил гендиректором компании Олега Коржова, сообщила компания 31 декабря. Прежний руководитель Евгений Михель ушел в отставку «по собственному желанию». Два близких к «Мечелу» источника говорят, что его увольнение было оформлено за день до объявления о кадровых перестановках — 30 декабря. Ради этого из отпуска даже пришлось отзывать нескольких сотрудников кадровой службы. Ведь московский офис «Мечела» был распущен на новогодние каникулы с 26 декабря, говорят собеседники «Ведомостей».

Михель возглавлял «Мечел» с лета 2010 года. До него компанией в течение четырех лет руководил ее основной владелец Игорь Зюзин. Сейчас он - председатель совета директоров. Зюзин выразил благодарность Михелю, руководившему компанией в непростое время. «Он добился существенного прогресса в реализации обновленной стратегии компании, под его руководством “Мечел” завершил ключевые инвестиционные проекты и продал большинство нестратегических активов», — приводятся слова Зюзина в сообщении «Мечела».

Коржов — металлург по образованию, работает в «Мечеле» с 2005 года. Последняя должность — старший вице-президент по экономике и развитию бизнеса. «Коржов — профессионал в своем деле, обладающий огромным опытом. Мы уверены, что ему под силу успешно решить стоящие перед компанией задачи», — отметил Зюзин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: долги  кадры  Мечел  акции  назначение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru