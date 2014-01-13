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У компании "Мечел" - новый генеральный директор
В канун Нового года компания «Мечел» объявила о смене генерального директора. Место Евгения Михеля, руководившего компанией с лета 2010 года, занял его заместитель Олег Коржов.
Совет директоров «Мечела» назначил гендиректором компании Олега Коржова, сообщила компания 31 декабря. Прежний руководитель Евгений Михель ушел в отставку «по собственному желанию». Два близких к «Мечелу» источника говорят, что его увольнение было оформлено за день до объявления о кадровых перестановках — 30 декабря. Ради этого из отпуска даже пришлось отзывать нескольких сотрудников кадровой службы. Ведь московский офис «Мечела» был распущен на новогодние каникулы с 26 декабря, говорят собеседники «Ведомостей».
Михель возглавлял «Мечел» с лета 2010 года. До него компанией в течение четырех лет руководил ее основной владелец Игорь Зюзин. Сейчас он - председатель совета директоров. Зюзин выразил благодарность Михелю, руководившему компанией в непростое время. «Он добился существенного прогресса в реализации обновленной стратегии компании, под его руководством “Мечел” завершил ключевые инвестиционные проекты и продал большинство нестратегических активов», — приводятся слова Зюзина в сообщении «Мечела».
Коржов — металлург по образованию, работает в «Мечеле» с 2005 года. Последняя должность — старший вице-президент по экономике и развитию бизнеса. «Коржов — профессионал в своем деле, обладающий огромным опытом. Мы уверены, что ему под силу успешно решить стоящие перед компанией задачи», — отметил Зюзин.
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