У компании "Мечел" - новый генеральный директор

В канун Нового года компания «Мечел» объявила о смене генерального директора. Место Евгения Михеля, руководившего компанией с лета 2010 года, занял его заместитель Олег Коржов.

Совет директоров «Мечела» назначил гендиректором компании Олега Коржова, сообщила компания 31 декабря. Прежний руководитель Евгений Михель ушел в отставку «по собственному желанию». Два близких к «Мечелу» источника говорят, что его увольнение было оформлено за день до объявления о кадровых перестановках — 30 декабря. Ради этого из отпуска даже пришлось отзывать нескольких сотрудников кадровой службы. Ведь московский офис «Мечела» был распущен на новогодние каникулы с 26 декабря, говорят собеседники «Ведомостей».

Михель возглавлял «Мечел» с лета 2010 года. До него компанией в течение четырех лет руководил ее основной владелец Игорь Зюзин. Сейчас он - председатель совета директоров. Зюзин выразил благодарность Михелю, руководившему компанией в непростое время. «Он добился существенного прогресса в реализации обновленной стратегии компании, под его руководством “Мечел” завершил ключевые инвестиционные проекты и продал большинство нестратегических активов», — приводятся слова Зюзина в сообщении «Мечела».

Коржов — металлург по образованию, работает в «Мечеле» с 2005 года. Последняя должность — старший вице-президент по экономике и развитию бизнеса. «Коржов — профессионал в своем деле, обладающий огромным опытом. Мы уверены, что ему под силу успешно решить стоящие перед компанией задачи», — отметил Зюзин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.