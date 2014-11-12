Инвесторы в СЭЗ Крыма будут освобождены от налогов на 10 лет

То, о чем уже несколько десятков лет мечтают территории Дальнего Востока России, похоже, сбывается в новоиспеченных территориях страны: правительство на днях рассмотрело вопрос о создании свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе.

Инвесторы в свободной экономической зоне Крыма будут освобождены от налогов на период до 10 лет. В портах Крыма и Севастополя может быть введен режим «свободного флага», что существенно упростит таможенные процедуры. Данные меры, по мнению главы правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА, поспособствуют развитию деловой активности на полуострове и обеспечат приток инвестиций во все сферы производства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.