Начинающих ИП отправят на налоговые каникулы

Правительство РФ своим распоряжением внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в статью 346 и главу 26 Налогового кодекса РФ».

Как сообщает правительственная пресс-служба, поправки в НК РФ предусматривают наделение субъектов РФ правом предоставлять двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, перешедших в течение 2 лет со дня регистрации на УСН или ПСН. Предполагается, что налоговые каникулы будут действовать в период с 2015 по 2020 годы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.