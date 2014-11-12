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Начинающих ИП отправят на налоговые каникулы
12 Ноября 2014, 17:55 | В России
Правительство РФ своим распоряжением внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в статью 346 и главу 26 Налогового кодекса РФ».
Как сообщает правительственная пресс-служба, поправки в НК РФ предусматривают наделение субъектов РФ правом предоставлять двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, перешедших в течение 2 лет со дня регистрации на УСН или ПСН. Предполагается, что налоговые каникулы будут действовать в период с 2015 по 2020 годы.
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