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ИП освободили от обязанности исчислять земельный налог
12 Ноября 2014, 16:29 | В России
Президент РФ Владимир ПУТИН подписал Федеральный закон № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ».
Так, в частности, законом отменяется обязанность индивидуальных предпринимателей самостоятельно исчислять земельный налог в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых в предпринимательской деятельности, передает пресс-служба Кремля.
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Теги: налоги
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