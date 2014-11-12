ИП освободили от обязанности исчислять земельный налог

Президент РФ Владимир ПУТИН подписал Федеральный закон № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ».

Так, в частности, законом отменяется обязанность индивидуальных предпринимателей самостоятельно исчислять земельный налог в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых в предпринимательской деятельности, передает пресс-служба Кремля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.