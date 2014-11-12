Спекулянты распробовали гречку

Ссылаясь на гибель урожая, производители гречки настаивают на повышении цены. На прошлой неделе оптовые цены выросли на 18% и продолжают расти.

Но дефицита не ждут ни Минсельхоз, ни эксперты: рост цены может быть спекулятивным, пишут «Ведомости».

На прошлой неделе администрация Алтайского края ввела на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных агрометеоусловий. Заявление об этом размещено на официальном сайте региона. Из-за плохой погоды, по предварительной оценке, погибло более 500 тыс. га посевов на сумму 1,5 млрд рублей, уточняется в сообщении. Часть этих денег администрация попросит возместить федеральное правительство, следует из документа, опубликованного вчера. Всего на Алтае в 2014 году сельхозкультурами было засеяно 5,5 млн га земли.

На Сибирь и Алтай приходится более 50% всех посевов гречихи, говорит аналитик ЦЭП Газпромбанка Дарья СНИТКО. Ранее администрация Алтайского края уверяла: намолоченного должно хватить на закрытие потребностей региона в крупе и продажу в другие субъекты. Всего на 1 ноября 2014 года в Алтайском крае, по данным регионального минсельхоза, намолочено 260 тыс. тонн гречки, но это только 75% (или 258 000 га) площадей, засеянных этой культурой. Всего же в России, по сведениям Минсельхоза, на 6 ноября обмолочено 69,4% от общей площади посевов гречихи (или 685 600 га). Остальное, как отмечается в сообщении ведомства, при благоприятных условиях можно будет обмолотить весной.

Проблемы с уборкой гречихи вызвали дожди со снегом, из-за чего часть урожая на Алтае погибла. Как следствие, начали расти цены: если в начале октября тонна гречихи оптом стоила 16 тыс. рублей, то только за неделю с 27 октября по 2 ноября она подорожала почти на 18%, до 20 тыс. рублей, говорит исполнительный директор «Совэкона» Андрей СИЗОВ. После этого цена взлетела еще выше, а рынка гречихи сейчас фактически нет: покупатель не готов платить по 30 тыс. рублей за тонну, говорит Сизов.

Ссылаясь на гибель урожая, производители гречки настаивают на повышении цены и грозят вовсе прекратить ее поставки в магазины, рассказывали «Ведомостям» представители сетевых ритейлеров. Так, «Ашан» получил уведомление о повышении цен на гречку на 50-60%, а Х5 - на 20% на продукцию высокого ценового сегмента и до двух раз - на продукцию низкого ценового сегмента. Будет ли Х5 поднимать закупочные цены, еще не решено, говорит представитель Х5 Владимир РУСАНОВ. По его словам, уведомления пришли не от всех контрагентов: «Мы не исключаем, что ряд таких предложений носит спекулятивный характер».

В пользу этого аргумента говорит оценка администрации Алтайского края: 1 ноября она опубликовала сообщение о том, что цена реализации гречки составляет 13-15 тыс. рублей за тонну. В Минсельхозе также утверждают, что дефицита гречки нет: по расчетам министерства, годовая потребность составляет 550 тыс. тонн, а на 6 ноября намолочено 700 тыс. тонн зерна. «Этого количества достаточно для полного обеспечения крупой населения страны, а с учетом переходящих запасов есть возможность экспорта», - говорится в опубликованном вчера сообщении федерального ведомства.

Рост цены на гречку не без спекулятивного элемента, также считает гендиректор ИКАР Дмитрий РЫЛЬКО. Сельхозпроизводители предпочитают придерживать свою продукцию из-за падающего рубля, а также из-за неопределенности конечного объема урожая: гречиха хорошо переносит зимовку под снегом, и опыт уборки урожая по весне тоже есть, поэтому подводить итог рано. Кроме того, после рекордного прошлогоднего урожая осталось много запасов, и дефицита не будет. Представитель одного из крупных ритейлеров также заявил «Ведомостям», что, если с российскими производителями договориться не получится, возможно будет привезти зерно из Китая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.