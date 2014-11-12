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Падение рубля неизбежно грозит россиянам взлетом цен на все импортные товары
Падение рубля заставляет потребителей бродить по торговым центрам в поисках товаров, на которые можно «спустить» обесценивающиеся с каждым днем деньги, утверждает компания Watcom. РБК спросил у продавцов импортных автомобилей, бытовой техники и одежды - всего, что закупается за валюту, а продается за рубли, - насколько могут вырасти цены в ближайшее время.
По уровню девальвации
Исследователи из Watcom отслеживают потребительские потоки в крупнейших торговых центрах: психологическое давление заставляет людей активнее тратить деньги, поясняет директор по маркетинговым коммуникациям компании Мария ВАКАТОВА. Покупатели справедливо ожидают, что дальнейшее удешевление рубля приведет к росту ценников в магазине, и больше не откладывают покупки.
Продукция в салонах «Евросети» по ценам «догонит» курс доллара к новому году, и еще более серьезное подорожание ожидается в первом квартале 2015-го, рассказал РБК президент компании Александр МАЛИС. «В нашей отрасли реакция на колебания валютных курсов приходит через 2-3 месяца. И значение имеет не только курс доллара, но и курс юаня, воны и иены», - отметил он.
Представитель компании Enter Екатерина БЕЛОУСОВА заявила, что поставщики бытовой техники и электроники в последние 2-3 недели заметно повысили закупочные цены. Повысят стоимость гаджетов и в сети «Связной». «Значимое изменение кросс-курсов валют на протяжении долгого времени может влиять на стоимость техники, производимой за рубежом», - объясняет представитель «Связного» Мария ЗАИКИНА.
Один из крупнейших интернет-ретейлеров рунета Ozon уже немного поднял цены на технику и электронику, рассказал заместитель гендиректора Ozon.ru Дэнни ПЕРКАЛЬСКИ, - на 5-10%.
Как рассказал гендиректор холдинга KupiVIP.ru Владимир ХОЛЯЗНИКОВ, компания старается держать цены на одежду неизменными и наращивает объемы закупок, чтобы усилить переговорные позиции с поставщиками.
Один из крупнейших дистрибьютеров вина в России Simple пока не повышал цены для своих контрагентов, несмотря на валютные риски (компания закупает продукцию в евро), рассказал соучредитель компании и вице-президент Анатолий КОРНЕЕВ. «Часть рисков компания захеджировала еще в начале года, поэтому есть небольшая валютная подушка, которая позволяет пока не повышать цены. Однако, если евро подорожает до 60 рублей, компании придется компенсировать эту курсовую разницу», - говорит он.
Подорожают неизбежно
Nissan повысил цены на свой модельный ряд на 2-3% еще в апреле, сказал РБК представитель компании: «Мы смотрим на изменение курса евро к рублю, когда объявляем цены на наши автомобили». Из-за продолжающегося падения курса рубля производитель вынужден будет еще повысить цены на автомобили, признает он, но когда и на сколько - не уточняет.
Ford Sollers поднял цены на автомобили в среднем на 5% в течение года, сказал РБК представитель марки: «Мы стараемся минимально перекладывать повышение издержек из-за девальвации на покупателя». Представитель Renault также сообщил, что компания внимательно следит «за развитием ситуации и ростом курса валют и, несмотря на высокий уровень локализации производства, будет вынуждена в ближайшее время повысить цены», отказавшись раскрыть детали.
Представитель Mercedes отказался от комментариев. Но в середине сентября компания сообщала, что с начала года цены на ее автомобили, уже представленные на рынке, выросли в среднем на 3,5%.
Volvo подняла цены на 1-1,5% в середине этого года. Компания не учитывает в ценовой политике «краткосрочные изменения валютных курсов», сказал РБК представитель марки, на изменение цены, скорее, влияют новый модельный ряд или начало нового календарного года. Сейчас, по его словам, компания готовит прайс-лист на 2015 год, но, насколько цены в нем изменятся по отношению к текущим, собеседник РБК не уточнил. Представитель GM обещал предоставить комментарий позднее. По итогам отчетности компании за девять месяцев этого года финансовый директор GM Чак Стивенс в телефонной конференции для инвесторов сообщил, что дальнейшие результаты GM в России будут зависеть от курса рубля и способности компании «компенсировать его снижение за счет цен». Представители компаний Mazda и Toyota отказались от комментариев.
Вслед за падением курса рубля цены на иностранные автомобили в ближайшие месяцы неизбежно вырастут на 5-10%, а по отдельным брендам, производство которых не локализовано в России, рост может оказаться еще больше, прогнозирует директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PricewaterhouseCoopers Сергей ЛИТВИНЕНКО. Сильнее всего подорожают автомобили нового 2015 модельного года, говорит он.
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С такими делами правительство во главе с В. В. Путиным в отставку! Власть - народу!