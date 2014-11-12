Падение рубля неизбежно грозит россиянам взлетом цен на все импортные товары

Падение рубля заставляет потребителей бродить по торговым центрам в поисках товаров, на которые можно «спустить» обесценивающиеся с каждым днем деньги, утверждает компания Watcom. РБК спросил у продавцов импортных автомобилей, бытовой техники и одежды - всего, что закупается за валюту, а продается за рубли, - насколько могут вырасти цены в ближайшее время.

По уровню девальвации

Исследователи из Watcom отслеживают потребительские потоки в крупнейших торговых центрах: психологическое давление заставляет людей активнее тратить деньги, поясняет директор по маркетинговым коммуникациям компании Мария ВАКАТОВА. Покупатели справедливо ожидают, что дальнейшее удешевление рубля приведет к росту ценников в магазине, и больше не откладывают покупки.

Продукция в салонах «Евросети» по ценам «догонит» курс доллара к новому году, и еще более серьезное подорожание ожидается в первом квартале 2015-го, рассказал РБК президент компании Александр МАЛИС. «В нашей отрасли реакция на колебания валютных курсов приходит через 2-3 месяца. И значение имеет не только курс доллара, но и курс юаня, воны и иены», - отметил он.

Представитель компании Enter Екатерина БЕЛОУСОВА заявила, что поставщики бытовой техники и электроники в последние 2-3 недели заметно повысили закупочные цены. Повысят стоимость гаджетов и в сети «Связной». «Значимое изменение кросс-курсов валют на протяжении долгого времени может влиять на стоимость техники, производимой за рубежом», - объясняет представитель «Связного» Мария ЗАИКИНА.

Один из крупнейших интернет-ретейлеров рунета Ozon уже немного поднял цены на технику и электронику, рассказал заместитель гендиректора Ozon.ru Дэнни ПЕРКАЛЬСКИ, - на 5-10%.

Как рассказал гендиректор холдинга KupiVIP.ru Владимир ХОЛЯЗНИКОВ, компания старается держать цены на одежду неизменными и наращивает объемы закупок, чтобы усилить переговорные позиции с поставщиками.

Один из крупнейших дистрибьютеров вина в России Simple пока не повышал цены для своих контрагентов, несмотря на валютные риски (компания закупает продукцию в евро), рассказал соучредитель компании и вице-президент Анатолий КОРНЕЕВ. «Часть рисков компания захеджировала еще в начале года, поэтому есть небольшая валютная подушка, которая позволяет пока не повышать цены. Однако, если евро подорожает до 60 рублей, компании придется компенсировать эту курсовую разницу», - говорит он.

Подорожают неизбежно

Nissan повысил цены на свой модельный ряд на 2-3% еще в апреле, сказал РБК представитель компании: «Мы смотрим на изменение курса евро к рублю, когда объявляем цены на наши автомобили». Из-за продолжающегося падения курса рубля производитель вынужден будет еще повысить цены на автомобили, признает он, но когда и на сколько - не уточняет.

Ford Sollers поднял цены на автомобили в среднем на 5% в течение года, сказал РБК представитель марки: «Мы стараемся минимально перекладывать повышение издержек из-за девальвации на покупателя». Представитель Renault также сообщил, что компания внимательно следит «за развитием ситуации и ростом курса валют и, несмотря на высокий уровень локализации производства, будет вынуждена в ближайшее время повысить цены», отказавшись раскрыть детали.

Представитель Mercedes отказался от комментариев. Но в середине сентября компания сообщала, что с начала года цены на ее автомобили, уже представленные на рынке, выросли в среднем на 3,5%.

Volvo подняла цены на 1-1,5% в середине этого года. Компания не учитывает в ценовой политике «краткосрочные изменения валютных курсов», сказал РБК представитель марки, на изменение цены, скорее, влияют новый модельный ряд или начало нового календарного года. Сейчас, по его словам, компания готовит прайс-лист на 2015 год, но, насколько цены в нем изменятся по отношению к текущим, собеседник РБК не уточнил. Представитель GM обещал предоставить комментарий позднее. По итогам отчетности компании за девять месяцев этого года финансовый директор GM Чак Стивенс в телефонной конференции для инвесторов сообщил, что дальнейшие результаты GM в России будут зависеть от курса рубля и способности компании «компенсировать его снижение за счет цен». Представители компаний Mazda и Toyota отказались от комментариев.

Вслед за падением курса рубля цены на иностранные автомобили в ближайшие месяцы неизбежно вырастут на 5-10%, а по отдельным брендам, производство которых не локализовано в России, рост может оказаться еще больше, прогнозирует директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PricewaterhouseCoopers Сергей ЛИТВИНЕНКО. Сильнее всего подорожают автомобили нового 2015 модельного года, говорит он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.