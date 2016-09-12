Борьба с пороками подкосила бизнес и пробила дыру в бюджете

В 2017 году Минэкономразвития намерено провести оценку действия антитабачного закона. Нормативный акт существенно ограничил места курения в общепите и запретил продажу сигарет в ларьках, что привело к сокращению их числа вдвое по всей стране. Если по результатам проверки окажется, что закон создает серьезные барьеры для предпринимателей, его могут скорректировать, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишут «Известия», оценку фактического воздействия закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который вступил в силу в феврале 2013 года, Минэк наметил провести во втором полугодии 2017 года, следует из базы документов regulation.gov.ru. Министерство проанализирует нормативный акт, чтобы понять, не затрудняет ли он ведение предпринимательской деятельности и не приводит ли к возникновению необоснованных расходов бюджета.

Напомним, согласно антитабачному закону и поправкам в него, запрещено курить в помещениях общественного питания, нельзя торговать сигаретами в киосках, а также действует запрет на открытую выкладку табачной продукции. Запреты и ограничения вступали в силу постепенно начиная с 2014 года.

Ассоциация «Табакпром» (объединяет крупнейших производителей) считает, что реализация этого федерального закона повлекла за собой ряд негативных последствий для предпринимателей. В связи с этим организация направила в Минэкономразвития письмо, в котором описала самые серьезные, по ее мнению, проблемы.

Так, утверждает организация, массово стали закрываться нестационарные торговые объекты (ларьки, киоски), поскольку для этих объектов табачные изделия были доходообразующей категорией товаров. «По предварительным экспертным оценкам, с начала действия закона закрылась половина торговых объектов, сегодня их количество едва превышает 90 тыс. объектов по всей стране», — написала организация в Минэк.

Стоит отметить, что не только предприниматели считают эту норму чрезмерно жесткой. Дискуссию о возвращении табака и алкоголя в киоски уже начали регуляторы — Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг, Минэкономразвития, которые весной этого года начали обсуждать этот вопрос. Свои предложения должен был внести Минпромторг. Однако, как уточнили в ведомстве, пока в ФАС их не направляли.

Как следует из обращения «Табакпрома» в Минэк, значительные убытки также понесли и рестораны, кафе, бары. По оценке Федерации рестораторов и отельеров, их доходы упали на 20–30%.

В Минздраве, который был автором антитабачного закона, удивились таким подсчетам. Они привели в пример следующую статистику: по данным Росстата с 2014 по 2015 год (первый год действия нормативного акта), оборот общепита вырос с 1,2 трлн до 1,3 трлн рублей. «Сразу после вступления в силу ограничений по поводу курения в ресторанах и барах в июне 2014 года оборот общепита рос в течение всего лета, а непосредственно в июне отрасль собрала на 1,4% больше, чем в мае этого же года», — уточнили «Известиям» в министерстве.

Таким образом, уверены в Минздраве, мера по ограничению курения в организациях общепита приносит положительный экономический эффект за счет того, что люди стали посещать подобные места, потому что там исчезла агрессивная табачная среда.

Между тем, отмечает «Табакпром» в своем письме, за время действия закона были выявлены разногласия государственных органов исполнительной и законодательной власти в отношении трактования отдельных положений закона. Например, это касается запрета курения на летних верандах.

В свою очередь, в Минздраве уверены, что здесь никаких разночтений быть не может: если оказание услуг общепита осуществляется вне здания на надземной части, которая представляет собой искусственно возведенную плоскость, и имеет навес или ограждение, то это место находится в помещении, в котором курить нельзя.

Кроме прочего, напоминает «Табакпром», «значительная часть общества, которая потребляет табачные изделия, считает федеральный закон чрезмерно жестким, а ограничения курения табака в общественных местах массово нарушаются», утверждают в организации.

Так, результаты исследований прошлых лет говорят о том, что более половины опрошенных россиян (58%) регулярно сталкиваются ‎с нарушением запрета на курение в общественных местах. По данным ВЦИОМ в 2015 году, за возвращение курительных комнат ‎в аэропорты высказалось 84% респондентов, причем эту идею поддержали ‎как курящие (95%), так и те, кто не имеет этой вредной привычки (76%).

Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков считает, что проверка Минэка может иметь серьезные последствия. Если оценка ведомства покажет, что нормативный акт действительно создает серьезные барьеры для предпринимателей, закон может быть скорректирован.