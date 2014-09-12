Работодателей обязали компенсировать работникам расходы на спорт и фитнес

В условиях стремительно развивающегося экономического кризиса Минтруд придумал для бизнеса еще один налог.

С будущего года сотрудники практически любых компаний смогут потребовать от своих работодателей оплачивать занятия в фитнес-клубах или иные спортивные занятия. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий КОРЖ.

- Недавно Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков был дополнен мероприятиями, направленными на развитие физической культуры и спорта работающего населения, - рассказал он. - При этом в соответствии со ст. 226 Трудового кодекса РФ финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется работодателями в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

Как пояснил Валерий Корж, конкретный перечень мероприятий составляется индивидуально для каждой компании, и если нет каких-либо обязательных мероприятий (например, закупки спецодежды), то трудовые коллективы могут предложить своему работодателю выделенные деньги направить на оплату занятий фитнесом и спортом. Ведь итоговый перечень работодатель обязан согласовать с профсоюзом или другим представителем трудового коллектива.

- Обычно такие планы составляются на год, - уточняет Валерий Корж. - И на текущий год, скорее всего, такие планы уже составлены, поэтому трудовые коллективы могут настоять на изменениях в планах с будущего года и принять участие в их составлении уже сейчас.

Согласно Типовому перечню, это может быть компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий, приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря, устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий спортом, создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту работы.

Владельцы спортивных клубов новость восприняли ожидаемо позитивно.

- Конечно, это очень хорошо, тем более что я смотрю на фитнес не только как на спорт, но и как на превентивную медицину, - говорит президент «Русской фитнес группы» Ольга СЛУЦКЕР. - И ведь какой бы успех не имела компания, этот успех создают люди. Уже несовременно относится к работникам нерационально: международные исследования показывают, что $1, потраченный работодателем на сохранение здоровье сотрудника, превращается в $4,5 доллара сохраненных денег. Так что всё правильно и здорово, и это можно только приветствовать. Главное, чтобы деньги были потрачены работодателем с пользой для дела, а не просто как-то списаны и профуканы.

Предпринимали же сомневаются, что, несмотря на поправки, оплата фитнеса и спорта станет массовой.

- С одной стороны, похвально, что Минтруда занялось этой темой, однако не факт, что такая мера будет эффективной, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, - считает вице-президент «Опоры России» Наталья Золотых. - Ведь для сотрудников это определенное поощрение, и многие предпочитают получить его в денежной форме, чтобы самим решить, как потратить: на фитнес, спорт или другие мероприятия. Поэтому в малых и средних компаниях скорее будут всячески уклоняться от этой обязанности, предпочитая поощрять хороших сотрудников деньгами. А в крупных организациях, как правило, и так уже есть социальные пакеты, в которые входят занятия спортом или фитнес.

- Если это и изменит общую картину развития физкультуры и спорта, то незначительно, - соглашается исполнительный директор «Деловой России» Илья СЕМИН. - Эта мера, на мой взгляд, подействует только на те компании, которые уже обдумывали предоставить ли своим сотрудникам такой бонус. Для них это может стать своеобразным толчком к принятию решения. Другие компании продолжат применять уже действующие способы поощрения сотрудников.

Правда, остаются неясными ответы на целый ряд вопросов. О том, что данные траты станут по сути дела новым, и надо отметить весьма сомнительным с точки зрения законности, налогом для российского бизнеса мы уж умолчим. А вот что делать с сотрудниками, которые целенаправленно гробят свое здоровье, к примеру, в курилках, часто выпивают, балуются наркотиками и пр., а потом делают вид, что восстанавливают здоровье? Или, кто будет подтверждать, что сотрудники реально посещают фитнес-центры, а не, как это у нас частенько бывает, лишь записываются туда, а потом ходят через раз? Ведь, тут ушлым работникам совместно с фитнес-бизнесом можно запросто выстроить схему развода своего работодателя.