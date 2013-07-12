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Производителю SuperJet грозит банкротство

12 Июля 2013, 13:16 | В России

Производитель лайнеров SuperJet - ОАО "Гражданские самолеты Сухого" - оказался на грани банкротства. Компания накопила долгов на $2 млрд и не в состоянии расплатиться самостоятельно, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники, участвующие в переговорах по ее спасению.

Задолженность "Самолетов Сухого" к началу этого года достигла $2,1 млрд, $600 млн из этой суммы составляет долг перед Внешэкономбанком. При этом в прошлом году компания уже нарушала условия обслуживания кредитов, взятых в Европейском банке реконструкции и развития, а также долговые обязательства перед банками WestLB и ВТБ. Тогда производителю SuperJеt удалось договориться о том, что до конца 2013 г. банки не будут требовать досрочного погашения займов, но у компании осталось лишь полгода на решение финансовых проблем, пишет "Утро.ру".

Между тем в 2012 г. компания продала лишь 12 самолетов Sukhoi SuperJet, закончив год с убытком в $111 миллионов. В 2013 г. планируется продать 27 лайнеров.

Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ВЭБ решают, как спасти авиапроизводителя. В консультациях также участвуют представители правительства. "Проблему надо решать до конца года, иначе ГСС придется объявлять дефолт по кредитам", - подчеркнул один из источников, участвующих в переговорах.

Среди рассматриваемых вариантов - конвертация долга "Самолетов Сухого" перед ВЭБом в акции ЗАО или его акционера - ОАО "Сухой". При этом второй вариант более вероятен, утверждают источники, так как компания "Сухой" прибыльна. Чтобы расплатиться с остальными кредиторами, производитель SuperJet собирается выпустить облигации на $0,6 - 1 млрд, обеспеченные гарантией государства.

При этом "Самолетам Сухого" придется просить у правительства дополнительного финансирования. В частности предлагается перераспределить в пользу SuperJet 10,7 млрд руб., заложенные на запуск производства грузового Ан-70. Кроме того, не исключено, что ВЭБ дополнительно выделит компании субсидию в 15 млрд рублей. Эти средства, по словам источников, можно выручить от продажи части 5%-го пакета акций EADS (головная структура корпорации Airbus), которые ВЭБ купил в 2007 г. у ВТБ.

В ОАК и ВЭБ пока не комментируют информацию о возможном банкротстве "Самолетов Сухого" продолжаются. А источник, близкий к ВЭБ, отметил, что пока госкорпорации не заинтересованы погашать задолженность в той форме, в которой предлагается это сделать сегодня.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: superjet  производство  банкротство  самолеты  долги 



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Комментарии

  • бабулька14:38, 12.07.2013#

    И кто же собрался прихватизировать?

  • кузя14:48, 12.07.2013#

    Вот это ржака!!!!)))

  • Псевдоним14:54, 12.07.2013#

    облигации на $0, 6 - 1 млрд, обеспеченные гарантией государства, + 10, 7 млрд руб. че там, дефицит бюджета говорите. . . ? нехер кормить всяких соллерсов и сухих, которые только щеки надувают, а по факту высасывают бюджетное бабло на радость "акционерам"

  • Псевдоним14:57, 12.07.2013#

    Зато почему то уже готовые, 100%-тно российские самолеты Ту 204, Ту 334, Ил96-300, 400 такими огромными средствами не финансируют, хотя, например, президент летает на Ил 96-300.

  • Спиридон15:41, 12.07.2013#

    АвиаСалон в Ле-Бурже показал, что ЭТОТ пассажирский аэробус компании Сухой - вчерашний день Мирового Авиапрома. Вот и добавить то нечего. . . Мафия вечна. . . Все Чиновники в "Теме". . . откатной. . .

  • Псевдоним15:48, 12.07.2013#

    Где то в районе Тольяти мы это уже проходили. Ещё надо ввести пошлины на боенги и эйрбасы с правым штурвалом

  • поЦоны с раЁна18:52, 12.07.2013#

    и еще запретит распилы и конструктора )))

  • 36222:16, 12.07.2013#

    Обязать летать на Суперджетах президента, правительство, думы всех уровней, чиновников и есть надежда, что Россия встанет с ног.

  • Псевдоним00:19, 13.07.2013#

    ВВП уже проехал на жёлтой Ладе. Встали "с ног"?

  • Псевдоним00:20, 13.07.2013#

    ВВП уже проехал на жёлтой Ладе. Встали "с ног"?

  • Псевдоним00:21, 13.07.2013#

    ВВП уже проехал на жёлтой Ладе. Встали "с ног"?

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