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Малый бизнес получит свой орган власти

12 Мая 2016, 18:20 | В России

Перечень поручений президента Владимира ПУТИНА по итогам Госсовета 7 апреля обязывает правительство до 20 мая создать институт развития малого и среднего бизнеса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Документ не раскрывает, кто возглавит новый орган, но в компаниях и кабинетах практически не сомневаются, что это будет глава Фонда РЖС Александр БРАВЕРМАН - де-факто он уже начал знакомиться с будущими подопечными. В остальном перечень состоит из несколько сокращенных по масштабам предложений рабочей группы Госсовета, включая идею смягченных санкций по ст. 159 УК «Мошенничество».

Новая организация займется разработкой программ по «встраиванию малого и среднего бизнеса в цепочки поставщиков крупных госкомпаний» и может получить и некоторые полномочия Минэкономики по предоставлению грантов и финансированию бизнес-инкубаторов.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: малый бизнес 



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Комментарии

  • Второй фронт22:25, 12.05.2016#

    Почему в правительстве сплошные броверманы, Иванова нет что ли?

  • Псевдоним23:09, 12.05.2016#

    Ну типа других умных в России нет, одни Шлагбаумы и Ротвейлеры. Так на самом верху думают. Точнее думаЕТ.

  • Аноним22:26, 12.05.2016#

    походу пи. . . приходит малому бизнесу(((

  • ваще22:53, 12.05.2016#

    Идея не плохая, От больших компаний получать заказы и пр. Но как всегда может. Стеклянный . . . . . . . в руках у . . . . . .

  • Псевдоним23:11, 12.05.2016#

    Я тоже глядя на заголовок подумал, какой-то орган будут вводить малому бизнесу.

  • Псевдоним09:34, 13.05.2016#

    Именно так, будут вводить)

  • Псевдоним00:07, 14.05.2016#

    При этом малому бизнесу прикажут одет намордники и радоваться. И цак пусть не забудут вставить в нос.

  • Александр09:54, 13.05.2016#

    Единственный плюс-может без посредников будут предлагать только большие компании-большие обьёмы, а малый бизнес он и есть малый . так что вопрос.

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