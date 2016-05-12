Малый бизнес получит свой орган власти

Перечень поручений президента Владимира ПУТИНА по итогам Госсовета 7 апреля обязывает правительство до 20 мая создать институт развития малого и среднего бизнеса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Документ не раскрывает, кто возглавит новый орган, но в компаниях и кабинетах практически не сомневаются, что это будет глава Фонда РЖС Александр БРАВЕРМАН - де-факто он уже начал знакомиться с будущими подопечными. В остальном перечень состоит из несколько сокращенных по масштабам предложений рабочей группы Госсовета, включая идею смягченных санкций по ст. 159 УК «Мошенничество».

Новая организация займется разработкой программ по «встраиванию малого и среднего бизнеса в цепочки поставщиков крупных госкомпаний» и может получить и некоторые полномочия Минэкономики по предоставлению грантов и финансированию бизнес-инкубаторов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.