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Малый бизнес получит свой орган власти
Перечень поручений президента Владимира ПУТИНА по итогам Госсовета 7 апреля обязывает правительство до 20 мая создать институт развития малого и среднего бизнеса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Документ не раскрывает, кто возглавит новый орган, но в компаниях и кабинетах практически не сомневаются, что это будет глава Фонда РЖС Александр БРАВЕРМАН - де-факто он уже начал знакомиться с будущими подопечными. В остальном перечень состоит из несколько сокращенных по масштабам предложений рабочей группы Госсовета, включая идею смягченных санкций по ст. 159 УК «Мошенничество».
Новая организация займется разработкой программ по «встраиванию малого и среднего бизнеса в цепочки поставщиков крупных госкомпаний» и может получить и некоторые полномочия Минэкономики по предоставлению грантов и финансированию бизнес-инкубаторов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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