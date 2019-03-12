Мусорные баки передвигают ближе к бизнесу

Ответственность за контейнерные площадки хотят переложить

на региональных операторов

Чиновники предлагают возложить на региональных операторов по обращению с отходами обязанность по обустройству и содержанию контейнерных площадок. В Минприроды поддерживают эту инициативу. Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка заявляют, что передача контейнерных площадок на баланс региональных операторов неизбежно приведет к значительному росту тарифа для населения, и видят выход в субсидировании отрасли.

На недавнем заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН предложил законодательно закрепить ответственность региональных операторов за оборудование и содержание контейнерных площадок. Необходим единый подход со стороны правительства, потому что сейчас практика в регионах разная, считает он: «Где-то коллеги считают, что это ответственность муниципалитета, где-то возлагают ее на региональных операторов».

Действующие нормативные акты допускают направление до 1% выручки регоператоров на приобретение контейнеров. Господин Никитин считает, что этого недостаточно: чтобы переоборудовать контейнерные площадки и создать новые, только его региону необходимо порядка 850 млн рублей, но на 2019 год в региональном бюджете на эти мероприятия предусмотрены средства в размере половины этой суммы.

На нехватку средств пожаловался и глава министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений ЗИМЕНКО: «Муниципальные образования не могут эту работу организовать, потому что контейнеры за полгода приходят в негодность. Хотели бы все затраты положить в тариф регионального оператора - ему будет правильнее этим заниматься, чтобы бюджету не нести дополнительных затрат».

Глава Минприроды Дмитрий КОБЫЛКИН согласился с предложениями о передаче обустройства и содержания контейнерных площадок региональным операторам. По его словам, в ближайшее время ведомство совместно с публично-правовой компанией (РЭО) обсудит, как реализовать эту инициативу, чтобы это не привело к росту тарифов для населения: «Мы уже сделали серьезные шаги (навстречу операторам): обнуление НДС, заморожена ставка платы за негативное влияние на окружающую среду на уровне 2018 года (95 рублей)».

С началом работы региональных операторов наблюдается размытие зон ответственности между управляющими компаниями, ТСЖ и региональными операторами, отметил гендиректор «РТ-Инвест» (региональный оператор в Подмосковье) Андрей ШИПЕЛОВ: «В итоге, для реформы не играет большой роли, в чьем ведении находятся контейнерные площадки, главное, чтобы все вопросы по их использованию были урегулированы».

Гендиректор УК «Лидер» (занимается вывозом мусора в двух зонах Дагестана) Дмитрий ЗУЕВ сомневается, что региональный оператор сможет «потянуть такие расходы». «Логика в этом предложении есть, но есть вторая сторона медали, - говорит гендиректор ООО «Эко-Сити» (оператор ТБО в Башкирии) Семен ЗЕМСКОВ. - По нашей зоне ответственности на покупку контейнеров необходимо 300 млн рублей, а на площадки - еще порядка 150 млн. Если заложить эти затраты в тариф, то он, навскидку, будет больше 250 рублей (сейчас около 70 рублей)».

Исполнительный директор ООО «Нижэкология-НН» Андрей ПАРШИН считает, что инициатива связана с неготовностью муниципалитетов «к добросовестному выполнению своих обязанностей»: «Содержание территории никак не пересекается с самой сутью услуги регоператора - транспортная услуга не может в себе заключать содержание и обустройство какого-то инфраструктурного объекта».

«Контейнеры - это общедомовое имущество, а у нас работает принцип «загрязнитель платит», - считает председатель комиссии по природопользованию и экологии Общественной палаты Альбина ДУДАРЕВА. - Но переложить все затраты на создание отраслевой инфраструктуры на плечи граждан тоже невозможно - необходимо субсидирование отрасли».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.