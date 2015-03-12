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Рыбакам Приморья пропишут налоговые льготы
Модернизация рыбной отрасли требует обновления флота и поддержки рыбохозяйственных предприятий, пишет деловая газета "Золотой Рог". Об этом губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил в ходе заседания администрации Приморского края.
Как доложил директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Александр ПЕРЕДНЯ, на сегодняшний день одна из ключевых проблем рыбной отрасли в регионе - устаревшие рыболовецкие суда.
«Департамент рыбного хозяйства и водных биоресурсов подготовил проект изменений в закон «О налоге на имущество организаций», предусматривающий инвестиционную льготу в виде налоговой ставки на первые пять лет 0 процентов, на последующие пять лет - 0,5 процента для судов, построенных не ранее 1 января 2015 года. Также мы предлагаем ввести ставку налога на имущество в размере 1,5 процента для организаций рыбохозяйственного комплекса края, основные виды деятельности которых - вылов или переработка рыбы и морепродуктов», - сообщил он.
Владимир Миклушевский заявил, что инициатива снижения налоговой ставки правильная, такие изменения позволят вложить высвобождаемые денежные средства предприятий в реализацию долгосрочных инвестиционных проектов.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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