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77% россиян боятся открывать свое дело
В России больше, чем в среднем по миру, люди боятся становиться предпринимателями, показало глобальное исследование предпринимательства (Amway Global Entrepreneurship Report, AGER), итоги которого были подведены в конце 2015 года. Его проводят GfK и Мюнхенский технический университет по заказу компании Amway. Исследование базируется на интервью 50 тыс. жителей 44 стран. В России опрошено 2111 человек.
Как пишут «Ведомости», страх неудачи назвали препятствием для открытия собственного дела 69% респондентов в Европе. В России так же ответили больше участников – 77%. По сравнению с 2013 г. доля тех, кто боится, у нас увеличилась на 6%. Исследователи попросили участников выбрать три самых пугающих фактора из списка страхов, связанных с началом собственного дела. Рейтинг возглавила боязнь разорения и банкротства: 50% россиян сказали, что не будут заниматься бизнесом именно по этой причине (в 2013 г. таких было 44%). 22% ничего не предпринимают из-за угрозы экономического кризиса.
Страхи обоснованны, убежден Дмитрий НЕСВЕТОВ, член совета московского отделения «Опоры России». Из-за крайне депрессивной экономической ситуации в стране бизнес не может спрогнозировать, что будет завтра. Кредиты сильно подорожали либо вовсе недоступны для стартаперов. Кроме того, начинающий предприниматель не знает, когда вернет свои инвестиции. К тому же растет налоговая нагрузка на бизнес, говорит Несветов. «Мы второй год слышим, что для бизнеса не изменятся фискальные условия, но все время принимаются новые законы, налоги или неналоговые сборы вроде торгового сбора в Москве или системы «Платон», усложняются условия работы, например началась кадастровая оценка недвижимости», – говорит эксперт.
В России стало больше тех, кто боится не только сумы, но и тюрьмы. 19% респондентов признались, что опасаются судебных исков и юридической ответственности (в 2013 году таких было 14%). 15% сказали, что вообще предпочитают не брать на себя ответственность ни за свое дело, ни за других людей. Наш стартапер среднего возраста, 35–40 лет, и отличается от предпринимателя из Европы тем, что он менее самостоятелен и больше надеется на систему, считает Елена ПЕРЕВЕРЗЕВА, декан Школы бизнеса «Мирбис». Зато у молодого поколения страхов меньше, говорит она. Нехватка самостоятельности преодолевается еще в школе или вузе, когда люди учатся делать собственные проекты и полностью за них отвечают, думает Переверзева.
Страх начинать новое дело – из разряда иррациональных и мешает развитию малого бизнеса в России, считает Александр ЧЕКАРЕВ, руководитель направления по взаимодействию с органами госвласти Amway. В нашей стране предприниматели, совершившие грубую ошибку и пережившие провал, обычно воспринимают это как окончательный приговор, в то время как европейцы оценивают ошибки как полезный опыт и делают повторные попытки, замечает эксперт.
Женщины больше, чем мужчины, боятся начинать собственное дело, говорит Чекарев, ссылаясь на данные ВЦИОМа. Но страх обычно пропадает, если люди проходят базовый курс предпринимательства: получают представления о том, как зарегистрировать дело, наладить продажи, логистику, получают минимальные знания о менеджменте и управлении людьми, знает он.
На самом деле страх – вещь полезная, он помогает видеть риски, говорят эксперты. Ведь 80% стартапов не выживают в том числе потому, что их основатели ничего не боятся, резюмирует Переверзева.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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С нашим чудо-жадным-правительством только свое дело и открывать. . .