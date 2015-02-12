Издатели бьют тревогу: российские печатные СМИ ждет череда банкротств

В Центр правовой поддержки журналистов ОНФ обратились издатели нескольких региональных и федеральных изданий, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОНФ. Они подняли вопрос о резком росте стоимости бумаги для печати газет, который с нового года достиг в ряде регионов 20-25%. Это в совокупности с прошлогодним ростом тарифов «Почты России», падением рекламного рынка, по мнению издателей, приведет к массовому закрытию печатных СМИ, так как делает выпуск экономически не выгодным.

«Эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ считают недопустимым, чтобы несколько предприятий, стремясь нажиться на проблемах своих клиентов, поставили на грань выживания всю российскую прессу. Мы обратимся в ФАС с просьбой оценить не стоит ли за действиями 7 предприятий монопольного сговора и выяснить, насколько обоснованным является рост цены на их продукцию, произошедший с октября 2014 года. А также обратимся в правительство с просьбой рассмотреть в качестве возможного варианта решения проблемы в виду сложной экономической ситуацией – повышение пошлины на вывоз из страны целлюлозы и бумаги за рубеж», – отметила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко.

Доля типографских трат (60-70% которой – стоимость бумаги) в себестоимости производства печатных СМИ составляют также порядка 60% для федеральных и 70 % – для региональных. После резкого роста евро российские издатели начали переходить на более дешевую бумагу отечественного производства. Предоставив тем самым шанс для развития российских предприятий. По словам российских издателей, сейчас российские предприятия производят крайне небогатый ассортимент продукции. Например, мелованной отечественной бумаги производится всего три сорта вместо сотни импортных аналогов.

Ограничен не только ассортимент отечественной продукции, но и число производителей бумаги для производства газет и журналов в России. Их всего семь: ОАО Группа «Илим», ЦБК «Кама», ОАО Монди Сыктывкарский ЛПК, Краснокамская бумажная фабрика – структурное подразделение ФГУП «Гознак», ОАО «Волга», ОАО «Кондопога» и ОАО «Соликамскбумпром». При этом, четыре из них принадлежат иностранным компаниям, зарегистрированным в Швейцарии, Нидерландах, Германии и на Кипре.

С ноября 2014 года они начали поднимать цены. Так, по данным Гильдии издателей периодической печати, стоимость тонны мелованной бумаги, используемой при производстве журналов, поднялась с 43, З тыс. руб. до 62 тыс. руб., а тонна офсетной, на которой печатаются газеты, подорожала за этот же период с 41,9 тыс. руб. за тонну до 52,3 тыс. руб. То есть рост составил соответственно 50% и 25%. При том что в прошлые годы не превышал 5% в год, сообщили деловой газете «Золотой Рог».

На сегодняшний день СЛПК, который поднял стоимость с 1 января на 15%, и комбинат «Волга» уже уведомили издателей о намерении повышать на столько же стоимость своей продукции в самое ближайшее. По словам издателей, производители и объясняют рост стоимости на свою продукцию ростом курса валют, но в реальности импортные составляющие (химические препараты) не превышают в себестоимости бумаги 10%.

Увеличивая цены, производители хотят нажиться на кризисной ситуации, используя падение рубля и безвыходное положение российских издателей для увеличения своих доходов, считают авторы обращения в Центр правовой поддержки журналистов ОНФ. Дело в том, что комбинаты до 75% своей продукции импортируют за рубеж. И благодаря росту курса евро получают увеличенную прибыль на внешнем рынке, параллельно используя неожиданно возросший спрос для получения сверхприбылей и на внутреннем рынке. Не стремясь использовать ситуацию для удовлетворения спроса и собственного развития за счет увеличения объемов производства, улучшения качества и приобретения новых клиентов.

Между тем, отмечают издатели, незапланированное увеличение основной составляющей затрат газетной и журнальной продукции в ситуации спада рынка рекламы и кризиса потребительской корзины неизбежно приведет к резкому сокращению тиражей вследствие либо резкого увеличения цены на издание, либо ухода изданий с рынка вообще, когда они не найдут спроса из-за повышения цены на свою продукцию. Естественно, в большей степени пострадают региональные СМИ, у которых стоимость бумаги в себестоимости конечной продукции гораздо выше, чем у федеральных изданий.

Кроме того, ситуация с ростом цен на бумагу приведет к необратимым изменениям в самой отрасли. Пострадает вся технологическая цепочка, завязанная на производстве газет и журналов: типографии, которые в следствие уменьшение тиражей и банкротства изданий столкнутся с падением спроса на свои услуги и невыплатами по долгам, а распространители – с падением доходной части.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.