В России скоро могут исчезнуть частные АЗС

Независимые нефтеперерабатывающие заводы и заправочные станции получили в 2015 году две новые угрозы бизнесу: налоговый маневр и рост ставок по кредитам. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК. Нефтяным компаниям выгодней загружать собственную переработку, а «свободную» сырую нефть экспортировать. Заправщикам приходится занимать на закупку топлива под 28–50% годовых.

Независимым владельцам автозаправок и ряду малых и средних НПЗ грозит разорение из-за последствий налогового маневра, который вступил в силу с 1 января 2015 года. Об этом РБК рассказала председатель подкомитета по моторному топливу Торгово-промышленной палаты РФ, генеральный директор консалтинговой компании «Инфотэк-консалт» Наталья Шуляр. Владельцы АЗС из различных регионов России жалуются на рост банковских процентных ставок по кредитам для бизнеса с 15–20% до 28–50% и трудности с получением займов.

Риск для заводов

По расчетам «Инфотэк-консалт», озвученных Шуляр, из-за последствий налогового маневра, подразумевающего рост НДПИ и снижение экспортных пошлин, в 2015 и отчасти в 2016 году в зоне риска в результате маневра окажутся 12 НПЗ. В это число входят и заводы крупных компаний, не успевших пройти вовремя цикл модернизации, например заводы «Роснефти» самарской группы, но особенно – средние и малые НПЗ, принадлежащие компаниям, не имеющим собственной нефтедобычи. На экспертном совете «Транснефти» 29 декабря Шуляр заявила, что под угрозой закрытия находятся два независимых НПЗ: Ильский и «Краснодарэконефть», подчеркнув, что информация носит пока неофициальный характер. В приемной гендиректора Ильского НПЗ в конце декабря 2014 года от комментариев отказались, представитель «Краснодарэконефти» сообщил РБК, что завод продолжает работать.

Из-за новой налоговой политики маржа нефтепереработки упадет с $50 до $20 с тонны, прогнозировал ранее последствия налогового маневра заместитель министра финансов Сергей Шаталов. А снижение пошлин на экспорт сырой нефти делает вывоз сырья выгодней его переработки. Шуляр прогнозирует снижение уровня прокачки нефти на НПЗ внутри страны и падение доходов «Транснефти» от оказания этих услуг. В то же время она полагает, что к закрытию многочисленных малых заводов, производящих топливо низкого качества, маневр не приведет, так как в условиях кризиса будет востребована недорогая продукция.

Потери заправок

Владельцы независимых АЗС отмечают, что по их бизнесу пока ударили не столько налоговый маневр, который еще предстоит ощутить, но в первую очередь падение курса рубля к основным мировым валютам и резкий рост процентных ставок по кредитам. Алексей Данильченко, директор трейдинговой компании TransOil (филиал в Санкт-Петербурге) отмечает, что банки закрывают действующие кредитные линии буквально в один день, не соблюдая правила договоров о предупреждении клиентов минимум за 10 дней до предполагаемого изменения условий кредитования. «В среднем по Москве и Санкт-Петербургу новая ставка кредитов для бизнеса, в том числе для топливных компаний, составляет 26–28%, в Казани (там работают наши контрагенты) – до 50%. Причем компания, которая недавно работает на рынке, практически не имеет шансов получить кредит», – говорит он.

Татьяна Верещак, руководитель сектора нефтепродуктов трейдинговой компании «Картли» (Казань) утверждает, что участники топливного рынка вынуждены брать кредиты под самые жесткие условия, потому что количество свободных денег на рынке резко сократилось. В результате этим пользуются не только банки, но и оптовые продавцы топлива: «Я знаю, что есть кредиты под 40%, знаю трейдерские компании, которые кредитуют своих же конечных потребителей топлива. Клиенты идут на эти условия от безысходности. Разорения на рынке независимых АЗС в столице уже наблюдались в декабре 2014 года, сейчас ситуация успокоилась», – рассказывает Верещак.

В выигрышной ситуации оказались лишь компании, не первый год работающие на рынке и кредитовавшиеся в крупных известных банках. «Сбербанк и Райффайзенбанк не меняли кредитные ставки по ранее выданным длинным кредитам. Хотя и у них овердрафты без залога теперь закрыты. Нас предупредили заранее, что через месяц ставка кредита изменится, так что компания успела приготовиться к новым ставкам», – рассказала РБК Анжела Братковская, начальник отдела маркетинга Европейской трейдинговой компании (ЕТК) (ведет оптовую торговлю нефтепродуктами белорусского производства в РФ). Она подчеркнула, что их компания, как и большинство крупных участников рынка, включая нефтяные компании, работают со своими покупателями по 100% предоплате. «Кризис условия работы не изменил. Однако многие независимые владельцы АЗС ссылаются на нехватку денег из-за закрытия банками действующих кредитных линий. Мелкие игроки жалуются на трудности: берут очень маленькие партии товара в мелком опте, приобретают часто, но по чуть-чуть», – отмечает Братковская.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша подтвердил РБК информацию о росте ставок по кредитам для трейдеров и АЗС, однако волны массовых разорений в отрасли не ждет: «Мы работаем в ситуации кризиса и сокращения маржи в секторе розничной торговли бензином с 2011 года. Те компании, которые выжили за эти четыре года, выживут и сегодня. Это бизнес: слабые уйдут с рынка», – замечает он. По его словам, доля независимых владельцев АЗС в России составляет сегодня две трети, еще одна треть приходится на сети крупных нефтяных компаний.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.