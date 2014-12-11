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Текущая политика Банка России заводит экономику страны в полный тупик

11 Декабря 2014, 10:27 | В России

Текущая политика Банка России заводит экономику страны в полный тупик и нуждается в срочном изменении. Об этом 10 декабря в ходе пресс-конференции заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишет Клерк.Ру.

«Сейчас Центральный банк опять обсуждает возможность повышения ставки рефинансирования, – сообщил Борис Титов. – Но это абсолютно неправильно, это продолжение давления на бизнес. Между тем в Послании президента впервые было сказано о том, что ЦБ должен выполнять функции по стимулированию экономики, а не только по сдерживанию инфляции.

К концу 2014 года сложился замкнутый круг. Инфляционное таргетирование – повышение ставок кредитов – дальнейшее снижение деловой активности.

Малый бизнес сегодня может получить банковский кредит в лучшем случае под 18%. Очень хороший заемщик – средний, крупный, который еще полгода назад кредитовался под 9,5%, теперь может получить деньги минимум под 14%.

В итоге динамика спроса МСП на новые кредиты стала отрицательной как в краткосрочном, так и в долгосрочном сегментах – минус 1,4%. При это спрос на пролонгацию кредитов вырос на 60%. Дай бог, чтобы 2014 год мы закончили с тем же объемом кредитования малого и среднего бизнеса в 7,7 трлн рублей, что и в 2013-м. Между тем доходность государственных облигаций достигла уже 12%. И зачем вообще делать бизнес, если можно просто деньги отдать Минфину и получать те же 12% достаточно стабильно?».

«Вспомните антикризисную политику США, – продолжил уполномоченный по правам предпринимателей, – когда в рамках программы количественного смягчения каждый месяц вливалось в экономику страны несколько десятков миллиардов долларов. Евросоюз долго упирался: нет, мы будем затягивать пояса (их, наверное, Кудрин научил, как это делать), не будем деньги на рынок выбрасывать, надо экономить и сокращать бюджеты. Не сработало, и в итоге они тоже перешли к политике количественного смягчения. А у нас получается, что государство само по себе, с социальными обязательствами, а экономика сама по себе, и о работающих заботиться как бы не надо.

На наш взгляд, требуется срочно пересмотреть инструменты кредитно-денежной политики для стимулирования инвестиционного роста. ЦБ должен заменить фондирование из-за рубежа, которого мы сейчас лишены в связи с санкциями. Центробанк должен выкупать у банков корпоративные облигации, дисконт по которым все равно растет. Дать банкам передышку, обеспечить ликвидностью, снять с них часть проблемных активов сроком хотя бы на один год.

Вторая необходимая мера со стороны Банка России – взять на себя риски, обеспечить гарантии по маленьким кредитам. Нужно сформировать пулы однородных ссуд, чтобы ЦБ не проверял каждый из маленьких кредитов в отдельности, а просто закрыл на них глаза».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Klerk.Ru
Теги: экономика  инфляция  бизнес-омбудсмен  банки  кредиты  Титов  ЦБ РФ  санация 



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