Материнский капитал можно будет вкладывать в бизнес

Материнский капитал в будущем можно разрешить направлять на создание бизнеса для молодых семей, которые занимаются аграрным хозяйством. Такую точку зрения высказала вице-премьер РФ Ольга ГОЛОДЕЦ.

"Может, мы могли бы помочь в аграрных зонах с вкладом в семейный бизнес молодых семей (средств материнского капитала). Эта тема обсуждаема", — сказала она во время встречи с губернаторами и вице-губернаторами по вопросам исполнения президентских указов.

На сегодняшний день сертификаты на материнский капитал получили около 4,6 млн семей, воспользовались возможностями материнского капитала 2 млн человек, передает РИА "Новости". По словам Голодец, 97% использовавших маткапитал направили его на улучшение жилищных условий.

Вице-премьер также отметила, что Минтруд сейчас активно работает над расширением возможности использования маткапитала на тему содействия занятости.

Напомним, накануне на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева было принято решение о том, что программа материнского капитала, скорее всего, будет продлена. Вопрос расширения возможностей использования маткапитала пока остается дискуссионным.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. Размер материнского капитала с 1 января 2014 года составит 429 408 рублей. Правительство предлагает разрешить тратить маткапитал не только на покупку или строительство жилья, оплату первоначального взноса жилищного кредита или его погашение, обучение детей, но и на оплату лечения матери и ребенка, приобретение земельного участка под дачное строительство а также на открытие собственного бизнеса и ремонт жилья, пишет rosbalt.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.