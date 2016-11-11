В правительстве решили наплевать на обещания Путина

Организация «Опора России» обратились в Минэкономразвития с просьбой заморозить коэффициент для расчета единого налога на вмененный доход на несколько лет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилась в Минэкономразвития, пишут «Известия», с тем чтобы ведомство заморозило коэффициент-дефлятор для исчисления единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на несколько лет. Обычно индексация этого коэффициента происходит с учетом инфляции. Например, в текущем году дефлятор не был изменен и остался на уровне 2015 года. Однако его длительная заморозка может быть опасной — если уровень инфляции значительно изменится, это приведет к потерям бюджета, отмечают юристы.

«Опора России» выступила против увеличения налогов для малых предпринимателей, которые используют единый налог на вмененный доход (ЕНВД), сообщает организация в письме к министру экономического развития Алексею Улюкаеву от 2 ноября. Обращение подписано президентом «Опоры» Александром Калининым. Организация высказывает свое мнение по поводу проекта приказа министерства об увеличении коэффициента для расчета ЕНВД на 2017 год.

Из проекта приказа следует, что в следующем году рост данного коэффициента составит 7% по отношению к 2016 году. В нынешнем году он был заморожен на уровне 2015 года. Получается, коэффициент в 2017 году может быть увеличен до 1,928 с сегодняшних 1,798. Значение коэффициента необходимо при расчете ЕНВД, при этом у каждой сферы деятельности своя формула расчета этого налога. Таким образом, «речь идет о коррекции фискального бремени с учетом инфляции», поясняет руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе.

Как говорится в статье 346.26 Налогового кодекса, ЕНВД используют для малых предпринимателей, занимающимися следующими видами деятельности по всей России: оказание бытовых, ветеринарных услуг, услуг по ремонту, по предоставлению стоянки для автомобилей, по временному размещению и проживанию на площади в не более 500 кв. м, автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, а также розничная торговля в магазинах и павильонах с площадью торгового зала не более 150 кв. м (стационарная и нестационарная торговля). ЕНВД платят также представители общепита и компании по распространению наружной рекламы.

«Коэффициент-дефлятор напрямую влияет на размер налоговой нагрузки на бизнес», - подчеркивает «Опора» в своем письме в министерство. Рост коэффициента по экспертным оценкам может привести к повышению налоговой нагрузки для 2,1 млн субъектов, которые применяют ЕНВД, на 5,5 млрд рублей по сравнению с 2016 годом, такие данные приводит организация в своем обращении.

Также в «Опоре» напоминают, что увеличение налоговой нагрузки для плательщиков ЕНВД идет в разрез с посланием президента России Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года о необходимости обеспечить стабильность условий налогообложения в период с 2015 по 2018 год включительно.

В конечном итоге, «в целях обеспечения экономической стабильности предприятий малого и среднего предпринимательства, а также в условиях замедления экономического роста и увеличения налоговой нагрузки на малый бизнес» «Опора» просит о заморозке коэффициента. Также организация предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство для закрепления данного уровня нагрузки в будущем.

В Минэкономразвития подтвердили получение письма от «Опоры». В ведомстве отметили, что в соответствии с Налоговым кодексом коэффициент должен быть установлен до 20 ноября. В министерстве напомнили, что сейчас в Госдуме находится законопроект, который предусматривает следующие коэффициенты-дефляторы для исчисления ЕНВД для отдельных видов деятельности: на 2017 год — 1,891, на 2018-й — 1,982, на 2019 год — 2,063. Это означает, что малый бизнес может заплатить на 4 млрд рублей больше уже в 2017 году, на 8 млрд — в 2018-м и на 12 млрд — в 2019 году, ранее отмечал в СМИ министр Алексей Улюкаев.

— Идея увеличения коэффициента-дефлятора не противоречит напрямую духу и букве закона. В то же время необходимо признать, что фактически отказ от повторного «замораживания» коэффициентов принесет малому бизнесу значительные убытки в размере приблизительно 14 млрд рублей уже в течение ближайшего года, — оценивает перспективы принятия закона Давид Капианидзе из BMS Law Firm.

Между тем большие риски несет в себе и переход к практике фиксирования коэффициентов на трехлетний период, отмечает он. В случае если реальный показатель инфляции значительно отклонится от заданных в законе значений, это приведет к ощутимым убыткам либо для бизнеса, либо для государства, отметил эксперт.