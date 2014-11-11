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В России не платить налоги будет очень сложно

11 Ноября 2014, 16:50 | В России

В России и в мире грядут серьезные изменения по части уплаты налогов. Скоро по всем своим долгам можно будет рассчитаться не посещая офисы налоговых служб. Заплатить, чтобы спать спокойно, можно будет не выходя из дома или пару раз нажав на клавиши мобильного телефона по пути на работу.

«Мир стоит на пороге очень серьезных изменений в международной налоговой системе, которые сделают ее более прозрачной для налоговых органов и более дружелюбной и удобной для налогоплательщиков», - говорит глава Федеральной налоговой службы Михаил МИШУСТИН.

Он отметил рост популярности у налогоплательщиков электронных каналов самообслуживания с использованием мобильных устройств, что позволяет выполнять свои налоговые обязательства перед страной или общаться с налоговыми органами страны не выходя из дома или, допустим, по пути с работы домой.

Во всех странах сегодня стараются формировать такую среду, чтобы платить налоги было проще и удобнее, чем пытаться от них уклоняться.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: налоги 



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Комментарии

  • Вася10:23, 13.11.2014#

    ". . . Заплатить, чтобы спать спокойно. . . ". Ну вот, опять предоплата! Должно быть: Поспал спокойно - заплати!

  • Псевдоним10:25, 13.11.2014#

    МИшустин Михаил Владимирович. . . исправьте

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