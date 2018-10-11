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Дешевой водки не будет

11 Октября 2018, 11:50 | В России

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России может вырасти до 215 рублей за 0,5 л. Это предусмотрено проектом изменений в приказ ведомства о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя. Сейчас минимальная цена составляет 205 рублей.

«Документом предусмотрено увеличение МРЦ в рамках инфляции, всего порядка на 4,5%», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минфина.

В ведомстве отметили, что минимальная розничная цена периодически пересматривается и индексируется на уровень инфляции — «это стандартная процедура».

Также Минфин предложил увеличить в 2019 году минимальные розничные цены на коньяк и бренди — до 388 рублей и 307 рублей за 0,5 л соответственно.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим ДРОБИЗ уверен, что предложение Минфина поднять минимальную цену водки до 215 рублей за 0,5 л не повлияет на стоимость алкоголя в магазинах.

«Сегодня реальная минимальная розничная цена с учетом себестоимости производства, уплаченных акцизов, оптовой наценки, розничной наценки не может быть ниже 235 рублей», - рассказал эксперт журналистам РЕН ТВ.

Он также напомнил, что минимальную цену на водку повышали в 2014 году до 220 рублей, однако она продержалась около года, после чего ее снизили до 185 рублей.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: цены  водка  алкоголь 



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