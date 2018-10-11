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Налоговый поворот
Минэкономразвития предлагает использовать индексы рынка недвижимости с целью снижения ее кадастровой стоимости, следует из законопроекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Рассчитывать такие индексы должна Федеральная кадастровая палата на основании имеющихся у Росреестра данных о ценах реальных сделок.
Расчет налога на недвижимость на основании ее кадастровой стоимости - весьма редкая, если не исключительная, реформа для того периода, когда Российской Федерацией в качестве президента и председателя правительства руководил Владимир ПУТИН. Он публично признал, что при ее проведении была допущена серьезнейшая ошибка.
«Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале, коллеги убеждали нас и меня в том числе использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ - это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали», - говорил Путин в послании Федеральному собранию накануне президентских выборов в марте 2018 года.
Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости, потребовал президент. «Все решения необходимо принять максимально быстро, в первом полугодии текущего года», - добавил Путин.
Так быстро все поправить не удалось. Проект документа, вносящий необходимые изменения в закон о кадастровой оценке, был опубликован только на прошлой неделе.
Этот законопроект предусматривает признание утратившей силу статьи 19 закона о кадастровой оценке, которая устанавливала, что для оперативного изменения кадастровой стоимости нужна внеочередная государственная кадастровая оценка.
Вместо нее в закон предлагается ввести статью 19.1 об индексах рынка недвижимости, которые Федеральная кадастровая палата должна рассчитывать на основании цен реальных сделок, имеющихся в Росреестре. Новая статья сконструирована так, что для изменения кадастровой стоимости внеочередной оценки не потребуется.
Оно должно проводиться автоматически в случае изменения величины индекса в сторону уменьшения более чем на 30% по сравнению с аналогичной величиной, зафиксированной в год проведения последней государственной кадастровой оценки - соответствующего вида объектов недвижимости или категории земель. Исключение будут составлять случаи, когда кадастровая стоимость установлена в размере рыночной.
Эти правила разработчики законопроекта называют в числе мер, составляющих «режим непрерывного надзора за проведением государственной кадастровой оценки Росреестром». Эти мероприятия, согласно пояснительной записке к законопроекту, направлены на снижение негативного эффекта от нарушений и ошибок, допускаемых при проведении кадастровой госоценки.
Еще одна новелла - это изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной. «Предусматривается переход от формального рассмотрения соответствующих заявлений в (соответствующих региональных) комиссиях к их содержательному рассмотрению в государственных бюджетных учреждениях субъектов РФ, осуществляющих определение кадастровой стоимости», - говорится в пояснительной записке.
Законопроект также устанавливает правило о ретроспективном применении измененной кадастровой стоимости. Кроме того, он вводит норму о том, что любая ошибка рассматривается в пользу правообладателя объекта недвижимости. «Этот принцип заключается в том, что если исправление ошибки в определении кадастровой стоимости влечет ее уменьшение, то такое уменьшение также имеет ретроспективное применение на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости первоначальной кадастровой стоимости. В свою очередь, если исправление ошибки приводит к увеличению кадастровой стоимости, то такая новая стоимость применяется с года, следующего за годом ее исправления», - говорится в пояснительной записке.
Проект закона обязывает все учреждения, осуществляющие определение кадастровой стоимости, использовать автоматизированную информационную систему обеспечения применения методических указаний о государственной кадастровой оценке. На ее создание Минэкономразвития предлагает выделить 225 млн рублей из федерального бюджета.
Требования о расчете и использовании индекса рынка недвижимости и обязательное использование «методической» информсистемы разработчики законопроекта предлагают ввести с 1 января 2020 года. Это необходимо сделать «после проведения необходимых предварительных мероприятий по совершенствованию методических указаний о государственной кадастровой оценке и совершенствованию инструментов побуждения участников сделок с объектами недвижимости к указанию в соответствующих договорах достоверных ценовых сведений», говорится в пояснительной записке.
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