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В России запретят привлекать внимание к товарам с помощью полураздетых девушек

11 Июля 2016, 18:00 | В России

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий эксплуатировать в рекламе интерес к сексу. Автором инициативы выступил депутат «Справедливой России» Олег Михеев, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.

В документе сказано, что реклама не должна эксплуатировать интерес к сексу, его функциям, и формировать к ним легкомысленное и неуважительно отношение, в частности, к их реализации.

Михеев считает, что рекламе используются непристойные и оскорбительные образы и сравнения. К тому же, установленные ограничения не охватывают ситуации иного привлечения к сексу и его проявлениям, отмечает он.

Справоросс считает, что секс стал универсальным способом привлечения к любым товарам - от жевательной резинки до автомобилей.

«Положив в рот жевательную резинку, юноша сразу же понравится дюжине молоденьких и сексапильных девушек, говорит реклама. Выпив чашечку растворимого кофе, молодой человек может рассчитывать на незабываемые сексуальные приключения. Надев туфли известной торговой марки, их обладатель всерьез ожидает, что самые шикарные женщины мира склонятся к его ногам», — подчеркнул Михеев, добавив, что таким образом у молодежи формируются ложные ценности

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Теги: секс  реклама  закон  товар 



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Комментарии

  • glm08:52, 12.07.2016#

    Ну так будут рекламировать полуодетые. . .

  • Неедрос08:53, 12.07.2016#

    Маразм крепчает. . Геев, вроде оставили в покое так взялись за красивых девчонок на картинках!)) Электорат, думайте, за кого голосовать!)) Слава Едриллам! Типа Ура)

  • Второй фронт10:57, 12.07.2016#

    Что бы сразу вызвать рвотный рефлекс от вида товара нужно привлечь Яровую или Мизулину, а лучше Жирика.

  • Aikira15:51, 12.07.2016#

    Would making $200 to $5, 000 per day from your own home interest you? Well that's exactly what can happen if you learn to trade Oil from me. I discovered a trading secret about Oil that allows you to know which direction Oil is going to go before it goes there, allowing you to take trades based upon this secret and have a very high degree of accuracy. The amount of money you make is up to you, if you work hard at it you can make $5, 000 per day, if you want to do it part time for an hour per day you can easily make $200 per day. It's much easier to do than you think and if you'd like to see what this is all about come over to my website Superior Trading System and I'll show you:

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