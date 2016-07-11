В России запретят привлекать внимание к товарам с помощью полураздетых девушек

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий эксплуатировать в рекламе интерес к сексу. Автором инициативы выступил депутат «Справедливой России» Олег Михеев, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.

В документе сказано, что реклама не должна эксплуатировать интерес к сексу, его функциям, и формировать к ним легкомысленное и неуважительно отношение, в частности, к их реализации.

Михеев считает, что рекламе используются непристойные и оскорбительные образы и сравнения. К тому же, установленные ограничения не охватывают ситуации иного привлечения к сексу и его проявлениям, отмечает он.

Справоросс считает, что секс стал универсальным способом привлечения к любым товарам - от жевательной резинки до автомобилей.

«Положив в рот жевательную резинку, юноша сразу же понравится дюжине молоденьких и сексапильных девушек, говорит реклама. Выпив чашечку растворимого кофе, молодой человек может рассчитывать на незабываемые сексуальные приключения. Надев туфли известной торговой марки, их обладатель всерьез ожидает, что самые шикарные женщины мира склонятся к его ногам», — подчеркнул Михеев, добавив, что таким образом у молодежи формируются ложные ценности