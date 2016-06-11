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Путин приказал уничтожить особые экономические зоны, в том числе и на острове Русский
По результатам проверки эффективности особых экономических зон президент Владимир Путин поручил закрыть десять из них и приостановить создание новых, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Он также поручил разработать единую стратегию ОЭЗ.
Президент Владимир Путин поручил правительству приостановить создание новых особых экономических зон и прекратить работу десяти неэффективных ОЭЗ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственную переписку, с которой удалось ознакомиться изданию. По информации издания, все действующие ОЭЗ будут переданы регионам, а создание новых будет приостановлено до разработки единых подходов к ним и территориям опережающего развития. Поручение президента должно быть исполнено до 30 июня.
В распоряжении газеты оказалось также поручение курирующего этот вопрос вице-премьера Дмитрия Козака, по которому Минэкономики должно представить проект доклада президенту до 17 июня.
Ранее начальник контрольно-счетного управления Константин Чуйченко со ссылкой на данные Счетной палаты составил отчет для президента, в котором пришел к выводу, что ОЭЗ так и не стали действенным инструментом поддержки экономики. На создание ОЭЗ с 2006 года было направлено 186 млрд руб., из них 122 млрд руб. дал федеральный бюджет. В отчете говорилось, что «несогласованность управленческих решений» привела к «неэффективному использованию бюджетных средств», работу десяти ОЭЗ предлагалось прекратить досрочно.
В отчете отмечалось, что вместо плановых 25 тыс. рабочих мест к 2016 году было создано 18 тыс., при этом создание одного рабочего места обошлось в 10,2 млн руб. Этих средств хватило бы, чтобы платить занимающим их работникам среднюю по РФ зарплату в течение 25 лет, отмечает издание.
В августе 2014 года правительство предложило закрыть сразу две особые экономические зоны из-за их неэффективности: за три года не нашлось ни одного инвестора, пожелавшего стать их резидентом. Однако тогда о массовом закрытии неэффективных ОЭЗ речи не шло.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Особые экономические зоны были созданы по специальному закону в 2005 году. На 1 января в 30 субъектах Федерации было 33 ОЭЗ (девять промышленно-производственного типа, шесть технико-внедренческого типа, три портовые зоны и 15 туристско-рекреационного типа) Зона последнего типа должна была быть создана на о. Русский, но ни одного заинтересованного инвестора как и не нашлось.
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Комментарии
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Prep20:54, 11.06.2016#
Городу престижа не хватает, архитектурных решений, развитой инфраструктуры, гарантий того что инвестора не кинут на пол пути, парой мостов и зданий дело не может ограничиться, взять тот амурский залив, яхт клуб и прилегающие территории, китайцам там уже несколько лет не дают возвести жилищный комплекс, репутация в таком деле это все, а с таким уровнем коррупции, сомнительные вложения.
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