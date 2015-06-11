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Россия переходит на свои шпроты
Увеличение Росрыболовством квот на вылов мелкосельдевых пород рыбы в Балтийском море позволит рыбакам и переработчикам Калининградской области полностью обеспечить Россию шпротами, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Интерфакс».
Как заявил министр сельского хозяйства региона Владимир ЗАРУДНЫЙ, в настоящее время квота на вылов мелкосельдевых пород рыбы составляет для Калининградской области 25 тыс. тонн в год. Вылавливаемая рыба поставляется не только переработчикам области, но и в другие регионы России, где также производятся шпроты.
«Если Росрыболовство увеличит квоту до 50 тыс. тонн, калининградские рыбаки и производители шпрот при помощи других областей полностью закроют потребности России в этом виде консервов. Так, только в Калининграде выпуск шпротной группы составляет до 100 тыс. банок консервов в сутки»,- заявил Владимир Зарудный.
По его словам, биоресурсы Балтийского моря позволяют увеличить существующую квоту. И сегодня этот вопрос становится главным, так как запрет на импорт шпрот из стран Балтии позволяет российским производителям увеличить выпуск этих консервов.
Ранее квота в 25 тыс. тонн не выбиралась только потому, что рыбакам и производителям было трудно конкурировать с дешевой продукцией прибалтов, которые за счет средств ЕС получали серьезную поддержку. И это несмотря на то, что правительством Калининградской области была запущена программа поддержки рыбодобывающей и перерабатывающей отрасли региона.
«В ходе этой программы рыбколхозы и заводы сумели модернизировать флот и производство, и сегодня готовы увеличить объемы вылова рыбы и производства шпрот. Квота в 50 тыс. тонн будет полностью выбрана и переработана. Так, из 1 кг мелкосельдевых пород рыбы на производстве получается 2 банки шпрот и 5 банок кильки в томатном соусе», - пояснил Владимир Зарудный.
Еще в августе 2014 года представители рыбной отрасли Калининградской области заявляли, что в список продовольственных товаров, запрещенных к импорту в Россию, необходимо внести рыбные консервы из Прибалтики.
Они утверждали, что производственные мощности рыбоперерабатывающих предприятий Калининградской области сегодня выпускают в месяц более 27 млн банок различных консервов. И эти объемы можно увеличить при уверенности, что торговые сети России их будут брать взамен импортным.
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