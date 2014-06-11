Соискатели выбирают зарплату и соцпакет

При выборе работодателя наиболее важными критериями для соискателей сегодня являются заработная плата и социальный пакет. Также в топ-5 входят такие факторы, как финансовая успешность и стабильность компании, содержание работы, гарантия долгосрочной занятости и возможности для карьерного роста.

Такие данные были получены в результате опроса, проведенного независимой исследовательской компанией ICMA Group по заказу Randstad и АНКОРа.

«Если учитывать гендерные различия, то мужчин в большей степени привлекает интересная работа и карьерный рост, а женщин - зарплата, комфортная атмосфера на работе и, разумеется, баланс между личной и рабочей жизнью, - комментирует результаты исследования территориальный директор по Дальнему Востоку кадрового холдинга АНКОР Наталья КОВАЛЕНКО. - Согласно сравнительной характеристике предпочтений кандидатов по всему миру, показатель важности заработной платы в России значительно опережает другие регионы. Принимая во внимание среднемировые данные, стоит отметить, 67% кандидатов указывает этот критерий в ТОП-5 самых важных. Второе место занимают гарантии долгосрочной занятости (54%), а замыкает тройку приятная атмосфера в коллективе (50%). Последний фактор в России набрал лишь 36%».

По словам эксперта, большое внимание уделяют сегодня сотрудники балансу личного и рабочего времени. Работодатели все чаще мотивируют сотрудников и кандидатов гибким рабочим графиком, возможностью удаленной работы и удобного распределения рабочего времени. Кандидаты все чаще обращают внимание на этот аспект при выборе работы и стараются еще на этапе собеседования понять, какие потенциальные риски, ставящие под угрозу баланс между личным и рабочим временем, могут возникнуть на новом месте. Так, первые три строки ответов занимают схожие по своей сути явления: «слишком много срочной работы» (58%), «частые переработки, сверхурочная работа» (56%) и «работа по вечерам/выходным» (56%).

Важным фактором для выбора места работы является и расстояние между домом и офисом. Этот фактор все больше учитывается кандидатами при рассмотрении предложений и нередко является решающим при выборе работодателя. Результаты в России весьма позитивны: работник в среднем тратит 38 минут на дорогу от дома до места работы, хотя и 46 минут считает приемлемым временем.

В европейских странах проблема старения населения стоит гораздо острее, однако и в нашей стране работодатели стремятся удерживать опытных сотрудников вне зависимости от того, к какой возрастной группе они относятся. Для нашей экономики ответ на вопрос о том, что может мотивировать сотрудника работать дольше, также актуален. Среди трех основных факторов - возможность корректировать рабочий график в зависимости от личных обстоятельств (48%), меньше физических усилий и/или стресса (38%) и менее напряженный рабочий график (37%). В среднем российские работники рассчитывают трудиться до 60 лет, хотя большинство считает возраст 55 лет оптимальным для выхода на пенсию.

«Впервые в исследовании была введена новая часть, посвященная эмоциональной составляющей бренда работодателя. Честность (20%), надежность (15%), ум (19%) и стабильность (12%) заняли первые строчки ответов респондентов, и это именно те качества, которые кандидаты хотели бы видеть в своей компании мечты, - продолжает Наталья Коваленко. - Примечательно, что в России и в мире в целом качества, требуемые для энергичного прорыва (сила и харизма), находятся в конце рейтинга, в то время как честность и надежность занимают первые позиции среди ответов. Это говорит о том, что соискатели сегодня настроены на длительные и партнерские отношения со своими работодателями. Наиболее привлекательными отраслями сегодня являются нефтегазовый сектор, автомобильная промышленность и интернет-сфера».

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.