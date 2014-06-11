Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Соискатели выбирают зарплату и соцпакет
При выборе работодателя наиболее важными критериями для соискателей сегодня являются заработная плата и социальный пакет. Также в топ-5 входят такие факторы, как финансовая успешность и стабильность компании, содержание работы, гарантия долгосрочной занятости и возможности для карьерного роста.
Такие данные были получены в результате опроса, проведенного независимой исследовательской компанией ICMA Group по заказу Randstad и АНКОРа.
«Если учитывать гендерные различия, то мужчин в большей степени привлекает интересная работа и карьерный рост, а женщин - зарплата, комфортная атмосфера на работе и, разумеется, баланс между личной и рабочей жизнью, - комментирует результаты исследования территориальный директор по Дальнему Востоку кадрового холдинга АНКОР Наталья КОВАЛЕНКО. - Согласно сравнительной характеристике предпочтений кандидатов по всему миру, показатель важности заработной платы в России значительно опережает другие регионы. Принимая во внимание среднемировые данные, стоит отметить, 67% кандидатов указывает этот критерий в ТОП-5 самых важных. Второе место занимают гарантии долгосрочной занятости (54%), а замыкает тройку приятная атмосфера в коллективе (50%). Последний фактор в России набрал лишь 36%».
По словам эксперта, большое внимание уделяют сегодня сотрудники балансу личного и рабочего времени. Работодатели все чаще мотивируют сотрудников и кандидатов гибким рабочим графиком, возможностью удаленной работы и удобного распределения рабочего времени. Кандидаты все чаще обращают внимание на этот аспект при выборе работы и стараются еще на этапе собеседования понять, какие потенциальные риски, ставящие под угрозу баланс между личным и рабочим временем, могут возникнуть на новом месте. Так, первые три строки ответов занимают схожие по своей сути явления: «слишком много срочной работы» (58%), «частые переработки, сверхурочная работа» (56%) и «работа по вечерам/выходным» (56%).
Важным фактором для выбора места работы является и расстояние между домом и офисом. Этот фактор все больше учитывается кандидатами при рассмотрении предложений и нередко является решающим при выборе работодателя. Результаты в России весьма позитивны: работник в среднем тратит 38 минут на дорогу от дома до места работы, хотя и 46 минут считает приемлемым временем.
В европейских странах проблема старения населения стоит гораздо острее, однако и в нашей стране работодатели стремятся удерживать опытных сотрудников вне зависимости от того, к какой возрастной группе они относятся. Для нашей экономики ответ на вопрос о том, что может мотивировать сотрудника работать дольше, также актуален. Среди трех основных факторов - возможность корректировать рабочий график в зависимости от личных обстоятельств (48%), меньше физических усилий и/или стресса (38%) и менее напряженный рабочий график (37%). В среднем российские работники рассчитывают трудиться до 60 лет, хотя большинство считает возраст 55 лет оптимальным для выхода на пенсию.
«Впервые в исследовании была введена новая часть, посвященная эмоциональной составляющей бренда работодателя. Честность (20%), надежность (15%), ум (19%) и стабильность (12%) заняли первые строчки ответов респондентов, и это именно те качества, которые кандидаты хотели бы видеть в своей компании мечты, - продолжает Наталья Коваленко. - Примечательно, что в России и в мире в целом качества, требуемые для энергичного прорыва (сила и харизма), находятся в конце рейтинга, в то время как честность и надежность занимают первые позиции среди ответов. Это говорит о том, что соискатели сегодня настроены на длительные и партнерские отношения со своими работодателями. Наиболее привлекательными отраслями сегодня являются нефтегазовый сектор, автомобильная промышленность и интернет-сфера».
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Самые привлекательные работодатели России
- Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России
- Российским работодателям не нужны шибко умные сотрудники
- Семь главных ошибок руководителей в соцсетях
- Обучение кадров стало прерогативой крупного бизнеса
- Рынку труда требуются подчиненные
- В России резко выросло число работников с неполной занятостью
- Минтруд рассмотрит вопрос о запрете соцсетей на рабочем месте
- Суд признал незаконным увольнение за плохую работу
Новости раздела
- Страховщики смыкают ряды
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"