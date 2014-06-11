АНКОР и Randstad вручили премии работодателям

В Москве прошла торжественная церемония вручения премии Randstad Award. Самым привлекательным работодателем в России среди национальных компаний стал «Газпром», а среди международных компаний – BMW.

Randstad Award – это награда, которая каждый год вручается самому привлекательному работодателю по результатам крупнейшего независимого исследования.

В 2013 году исследование прошло в 23-х странах мира и впервые – в России. Партнером Randstad Award на территории России является кадровый холдинг АНКОР.

Кроме двух самых привлекательных работодателей страны по результатам исследования RandstadAward были определены наиболее привлекательные работодатели в основных отраслях экономики: Nestle - в сфере ТНП; Henkel – в сфере непищевых продуктов, RobertBosch - в сфере техники и оборудования, DeutscheBank - в сфере финансовых услуг, «Яндекс» – в сфере Интернет, СИБУР – в химической промышленности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.