Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Получить землю под строительство станет еще сложнее
В сельском поселении нельзя будет получить участок под строительство, если в нем отсутствуют правила землепользования и сама эта земля находится в государственной или муниципальной собственности. Такие изменения в Градостроительный кодекс вступят в силу с 1 июня 2014 года.
Это правило не касается тех участков, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов. Или, например, если земля предоставлена в соответствии с документами территориального планирования федерального или регионального уровней.
Сегодня часто встречается ситуация, когда мы сталкиваемся с незаконным строительством, напоминает директор Центра градостроительных компетенций ФГУ РАНХиГС Ирина ИРБИТСКАЯ. «Поэтому эти поправки и важны. Для жителей, которые в ситуации отсутствия правил могут столкнуться с тем, что рядом с вашим домом, на соседнем участке, может вырасти огромная постройка, заслоняющая свет. Для инвесторов - когда вкладываются деньги в строительство коттеджного поселка, например, и вдруг кто-то собирается строить там такой дом, который будет нарушать весь окружающий вид. Или создаст непозволительную нагрузку на коммуникации. В этом случае, если тот самый дом вне правил землепользования, то инвесторы потеряют деньги, вложенные в проект. Власть, в свою очередь, получает инструмент развития поселения, причем доступный для общественности», - объяснила она суть поправок.
Надо сказать, что земли под строительство на самом деле не так уж и много. Даже несмотря на огромные размеры нашей страны. По оценкам ведомств, более 90% земли (если быть точным - 92,2%) приходится на земли, находящиеся как раз в государственной собственности. К ним относятся земли федерального, регионального и муниципального значения. Непосредственно в собственности физических лиц в России находится только 7,1% всех земель.
Новости тематики
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Потолки в стандартных российских квартирах могут стать выше на 40 см
- Бизнесмены будут добиваться компенсаций за снесенный самострой
- Долевое строительство обяжут выворачивать наизнанку
- Минстрой разработает поправки в закон о капремонте
- Дольщиков подстрахуют за счет девелоперов
- Стройке смягчат удар от падения
- Минстрой предлагает усилить защиту дольщиков
- В России согласования в строительной отрасли сократили более чем на 100 процедур
Новости раздела
- Бизнес массово избавляется от работников предпенсионного возраста
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо