Получить землю под строительство станет еще сложнее

В сельском поселении нельзя будет получить участок под строительство, если в нем отсутствуют правила землепользования и сама эта земля находится в государственной или муниципальной собственности. Такие изменения в Градостроительный кодекс вступят в силу с 1 июня 2014 года.

Это правило не касается тех участков, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов. Или, например, если земля предоставлена в соответствии с документами территориального планирования федерального или регионального уровней.

Сегодня часто встречается ситуация, когда мы сталкиваемся с незаконным строительством, напоминает директор Центра градостроительных компетенций ФГУ РАНХиГС Ирина ИРБИТСКАЯ. «Поэтому эти поправки и важны. Для жителей, которые в ситуации отсутствия правил могут столкнуться с тем, что рядом с вашим домом, на соседнем участке, может вырасти огромная постройка, заслоняющая свет. Для инвесторов - когда вкладываются деньги в строительство коттеджного поселка, например, и вдруг кто-то собирается строить там такой дом, который будет нарушать весь окружающий вид. Или создаст непозволительную нагрузку на коммуникации. В этом случае, если тот самый дом вне правил землепользования, то инвесторы потеряют деньги, вложенные в проект. Власть, в свою очередь, получает инструмент развития поселения, причем доступный для общественности», - объяснила она суть поправок.

Надо сказать, что земли под строительство на самом деле не так уж и много. Даже несмотря на огромные размеры нашей страны. По оценкам ведомств, более 90% земли (если быть точным - 92,2%) приходится на земли, находящиеся как раз в государственной собственности. К ним относятся земли федерального, регионального и муниципального значения. Непосредственно в собственности физических лиц в России находится только 7,1% всех земель.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.