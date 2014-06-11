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Главной причиной "свинских" цен стало усугубление ситуации с болезнями животных

11 Июня 2014, 11:05 | В России

Судя по последним данным Росстата, стоимость килограмма свинины на кости к концу мая выросла на 13,5%. Причем ближайший преследователь - рыба - в этой ценовой гонке отстает почти в два раза.

Еще больше разрыв составляет с другими продуктами из группы животных белков. Курица с начала года подорожала на 4% (трехкратная разница), говядина - на 2,1% (разница в 6,4 раза). За последнюю неделю быстрее, чем свинина, в цене росли только некоторые овощи. Эта группа, кстати, традиционно для начала лета начинает менять вектор цен. Огурцы и помидоры, например, уже начали заметно дешеветь.

Участники рынка говорят, что главной причиной такого роста «свинских» цен стало усугубление ситуации с болезнями животных по всему миру. В феврале Россельхознадзор ввел полный запрет на импорт «пятачков» из Европы из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. А на европейские страны приходилось около 60 процентов всех импортных поставок свинины в Россию. В 2013 году каждая четвертая свинка попадала в торговую сеть России из-за рубежа. А ведь как раз из-за наплыва импорта свинина в России существенно подешевела после того, как в конце лета 2012 года заработали правила ВТО и были снижены таможенные пошлины.

Замену европейскому мясу найти непросто. Российские ветеринарные правила запрещают ввозить продукцию, если при выращивании животных использовался гормон роста рактопамин. А его применяют в большинстве стран, которые являются крупными экспортерами мяса. К тому же главные мировые поставщики - США и Канада - страдают от своего недуга. Там не могут справиться с эпидемической диареей свиней (ЭДС). В минувшую пятницу стало известно, что Россельхознадзор ввел полный запрет на импорт свинины из США в связи со вспышкой этого заболевания.

Обе болезни не передаются человеку, но смертельно опасны для свиней. Если ЭДС еще как-то поддается лечению, то способа вылечить животное от АЧС нет. Бороться можно только при помощи карантина. В России с АЧС не могут справиться уже 7 лет.

Сейчас запасы замороженного мяса в США находятся на исторических минимумах, а мировые цены - взлетели. Так, оптовая цена на разные части свинины выросла с начала года в 1,6-2,2 раза, рассказывает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН. Не отставали и российские внутренние цены. По данным ассоциации, с января по апрель килограмм свинины (в среднем) в опте подорожал более чем в полтора раза - со 167 до 257 рублей за килограмм (в апреле 2013 года, для сравнения, на «волне ВТО» цена упала примерно до 100 рублей за килограмм).

В нынешнем мае цены снова рухнули к уровню февраля-марта 2014 года. «Это связано с заметным объемом нелегальных поставок и через границу с Прибалтикой, и через границу с Украиной. Повысившиеся внутренние цены спровоцировали всплеск нелегальной активности. Дополнительный стимул для контрабандистов создает то обстоятельство, что из-за жестких ветеринарных требований цены на свинину в России выше, чем в других странах. И есть возможность получить большую выгоду», - поясняет Юшин.

Магазины реагируют на изменения оптовых цен с некоторым отставанием. Хотя сейчас оно существенно сократилось, отмечает Юшин, - с полугода до месяца-двух. Так что, возможно, «контрабандистский» фактор несколько снизит пыл ретейлеров. Конечно же, цены в рознице могут существенно отличаться, подчеркивают участники рынка, в зависимости от отруба, расположения магазина, наличия акции и так далее.

Так или иначе, в России сейчас есть тенденция к росту мясных цен. Это объясняется просто - превышением спроса над предложением. На фоне сокращения импорта (примерно на четверть с начала этого года по говядине и птице и на 34 процента - по свинине) обеспечить себя самостоятельно мы можем только птицей. Общие мясные ресурсы в России с января по апрель по сравнению с тем же периодом прошлого года сократились на 3 процента (выпадение импорта частично компенсировано увеличением производства). При этом потребление мяса в России сбалансировалось на уровне 72 килограмма на человека в год при относительно стабильном количестве населения.

Когда мы насытим свой рынок, вопрос будет в борьбе каждого вида мяса за свою долю. «Будет идти перераспределение, - говорит Юшин. - Так есть во всем мире. Идет конкуренция даже между отдельными частями. Если цены растут, люди с более дорогих отрубов переходят на более дешевые. Например, с куриной грудки - на окорочок».

Касательно перспектив наполнения рынка Юшин высказывается с долей сомнений. Инвесторы недовольны задержкой выплат субсидий по инвесткредитам. Сейчас в строй вводятся свиноводческие комплексы, строительство которых началось еще в 2011 году. Однако количество новых проектов существенно сократилось.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: мясо  Росстат  чума  цены 






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Комментарии

  • Псевдоним21:09, 11.06.2014#

    пусть хоть в 10 раз цену снизят, не куплю, жир и ящур пусть сами кушают.

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