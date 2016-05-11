Работодатели теперь будут знать, о чем разговаривают их сотрудники по "мобильникам"

Компания InfoWatch разработала систему, которая позволит работодателям перехватывать разговоры сотрудников по мобильному телефону в офисе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». С ее помощью предлагается бороться с утечкой конфиденциальной информации.

Компания InfoWatch Натальи Касперской разработала решение, пишет РБК, которое позволит работодателям перехватывать и анализировать содержание разговоров сотрудников по их мобильным телефонам. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в российских IT-компаниях и сотрудника федерального сотового оператора.

Гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский, который также слышал о разработке этой системы, пояснил изданию, что речь идет о своего рода «фемтосоте (оборудование для усиления сигнала сотовой связи), которая должна устанавливаться на территории заказчика и подключаться к сети мобильного оператора, но проходящий через нее голосовой трафик будут перехватывать, переводить в текст с помощью систем распознавания речи и затем анализировать по ключевым словам на предмет передачи конфиденциальной информации».

Разработку прототипа данной системы изданию подтвердила и сама Касперская. По ее словам, производителем устройства является сторонняя организация, раскрыть партнера она отказалась.

«Планируется, что аппаратное устройство, установленное в компании, будет интегрировано с ядром сети сотового оператора, чтобы оно стало доверенной базовой станцией оператора сотовой связи. Затем эта базовая станция будет перехватывать голосовой трафик с мобильных телефонов, находящихся в зоне ее действия»,— рассказала она.

«Заказчикам будет рекомендована работа устройства в режиме выборочного контроля исключительно корпоративных сим-карт», — добавила Касперская. Она заверила, что в этом случае звонки с остальных сим-карт, принадлежащих сотрудникам либо приходящим в офис компании клиентам и партнерам, «будут отбрасываться устройством и переадресовываться на стандартные базовые станции сотовых операторов».

Касперская также рассказала, что InfoWatch планирует получить «заключение соответствующих органов о том, что данное решение не является спецсредством для получения негласного доступа». Лицензию на устройства для негласного съема информации выдает ФСБ, также необходимо будет получить сертификат в Роскомнадзоре и договориться с сотовым оператором об использовании GSM-частот, отмечает газета. «Это все, что необходимо для юридически легитимной продажи данного оборудования», — заверила Касперская.

По словам Раевского из Zecurion, решение InfoWatch «не согласуется со ст. 23 Конституции РФ, которая гарантирует право на неприкосновенность частной жизни и тайну телефонных переговоров».

В то же время Касперская уверяет, что разработка InfoWatch не нарушит тайны телефонных переговоров. «Весь преобразованный в текст голосовой трафик будет анализироваться автоматически, машиной, без участия человека и без ознакомления с содержанием переговоров третьих лиц».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.