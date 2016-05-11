www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Работодатели теперь будут знать, о чем разговаривают их сотрудники по "мобильникам"

11 Мая 2016, 11:40 | В России

Компания InfoWatch разработала систему, которая позволит работодателям перехватывать разговоры сотрудников по мобильному телефону в офисе, сообщает деловая газета «Золотой Рог». С ее помощью предлагается бороться с утечкой конфиденциальной информации.

Компания InfoWatch Натальи Касперской разработала решение, пишет РБК, которое позволит работодателям перехватывать и анализировать содержание разговоров сотрудников по их мобильным телефонам. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в российских IT-компаниях и сотрудника федерального сотового оператора.

Гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский, который также слышал о разработке этой системы, пояснил изданию, что речь идет о своего рода «фемтосоте (оборудование для усиления сигнала сотовой связи), которая должна устанавливаться на территории заказчика и подключаться к сети мобильного оператора, но проходящий через нее голосовой трафик будут перехватывать, переводить в текст с помощью систем распознавания речи и затем анализировать по ключевым словам на предмет передачи конфиденциальной информации».

Разработку прототипа данной системы изданию подтвердила и сама Касперская. По ее словам, производителем устройства является сторонняя организация, раскрыть партнера она отказалась.

«Планируется, что аппаратное устройство, установленное в компании, будет интегрировано с ядром сети сотового оператора, чтобы оно стало доверенной базовой станцией оператора сотовой связи. Затем эта базовая станция будет перехватывать голосовой трафик с мобильных телефонов, находящихся в зоне ее действия»,— рассказала она.

«Заказчикам будет рекомендована работа устройства в режиме выборочного контроля исключительно корпоративных сим-карт», — добавила Касперская. Она заверила, что в этом случае звонки с остальных сим-карт, принадлежащих сотрудникам либо приходящим в офис компании клиентам и партнерам, «будут отбрасываться устройством и переадресовываться на стандартные базовые станции сотовых операторов».

Касперская также рассказала, что InfoWatch планирует получить «заключение соответствующих органов о том, что данное решение не является спецсредством для получения негласного доступа». Лицензию на устройства для негласного съема информации выдает ФСБ, также необходимо будет получить сертификат в Роскомнадзоре и договориться с сотовым оператором об использовании GSM-частот, отмечает газета. «Это все, что необходимо для юридически легитимной продажи данного оборудования», — заверила Касперская.

По словам Раевского из Zecurion, решение InfoWatch «не согласуется со ст. 23 Конституции РФ, которая гарантирует право на неприкосновенность частной жизни и тайну телефонных переговоров».

В то же время Касперская уверяет, что разработка InfoWatch не нарушит тайны телефонных переговоров. «Весь преобразованный в текст голосовой трафик будет анализироваться автоматически, машиной, без участия человека и без ознакомления с содержанием переговоров третьих лиц».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: мольная связь  сотовая связь  ФСБ  касперский  прослушка  it 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • #112:51, 11.05.2016#

    Нарушение ФЗ "О связи" и уголовного кодекса.

  • psy12:51, 11.05.2016#

    Что-то подсказывает мне, что это совершенно противозаконно, подслушивать разговоры где бы то ни было и подобными вещами могут заниматься только уполномоченные органы в рамках орд и то имея соответствующие разрешения, а иначе это уголовно накауемое деяние.

  • Псевдоним22:49, 11.05.2016#

    Смахивает на ненаучную фантастику. Каждая СИМка кодирует разговор своим собственным кодом, доступным дль дешифрации только провайдеру, выдавшему СИМку.

  • OffRoad10:39, 13.05.2016#

    Придется говорить ч-з watsapp или skype, или viber. . . Накладно если пакет интернета дорогой

  • 1111111111111......15:24, 13.05.2016#

    На начальство тоже можно компромат собирать сколько, украли скольких кинули , сколько черным налом получают а потом при конфликте на них все выложить пусть все знают .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru