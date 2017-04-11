Кадровый холдинг АНКОР и международная корпорация Randstad назвали самых привлекательных работодателей России

30 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения международной премии Randstad Award-2017. В четвертый раз подряд АНКОР и Randstad представили итоги крупнейшего в мире независимого исследования и наградили самых привлекательных работодателей России.

Согласно условиям премии, статуэтку Randstad Award получают два самых привлекательных работодателя – российская и иностранная компании. В этом году победителями премии были признаны компании «Газпром нефть» и Mercedez-Benz.

Компания «Газпром», являвшаяся самым привлекательным работодателем России на протяжении 2014 – 2016 годов, согласно условиям премии, в 2017 году перешла в «Зал славы Randstad Award».

В ходе исследования привлекательности работодателя по заказу Randstad были также определены наиболее привлекательные работодатели в различных индустриях рынка. В этом году ими стали:

Агропромышленный комплекс – Группа компаний «Русагро».

Сегмент бытовой техники и электроники – Samsung.

Индустрия гостеприимства – Novikov Group.

Интернет – Яндекс.

Информационные технологии – Сбербанк-Технологии.

Здравоохранение – Abbott.

Логистика – FM Logistic.

Машиностроение – Госкорпорация «Роскосмос».

Металлургическая отрасль – Объединенная компания РУСАЛ.

Недвижимость и строительство – Crocus Group.

Промышленное производство – Schneider Electric.

Розничная торговля и гостеприимство – IKEA.

Телекоммуникации – Nokia.

ТНП - пищевые продукты – Nestle.

ТНП - непищевые продукты – Philip Morris.

Транспорт – Аэрофлот – Российские авиалинии.

Сегмент строительных материалов и оборудования – Saint-Gobain.

Химическая промышленность – СИБУР, Нижнекамскнефтехим.

Финансовые услуги – Газпромбанк.

Согласно данным исследования привлекательности работодателя по заказу Randstad, в этом году рейтинг наиболее важных для россиян критериев выбора работодателя возглавляют заработная плата (так ответили 69% респондентов), финансовая стабильность компании (60%) и возможности карьерного роста (42%). Любопытно, что ранее наряду с заработной платой и финансовой стабильностью в тройку лидеров входил такой фактор, как гарантии долгосрочной занятости – на протяжении последних трех лет его важность отмечали более 40% участников опроса (2014 год – 44%, 2015 год – 44%, 2016 год – 48%). В этом году впервые за все время проведения исследования в России гарантия долгосрочной занятости не достигла отметки 40% - лишь 36% респондентов назвали его одним из ключевых критериев выбора нового места работы.

Это является одним из свидетельств того, что кризисная ситуация в экономике, которую мы наблюдали на протяжении последних нескольких лет, постепенно сменяется стабильностью. Кандидаты, не находящиеся в активном поиске работы (не являющиеся безработными), с гораздо большим интересом, чем два-три года назад, рассматривают предложения о смене места работы, не боясь остаться «не у дел». Соответственно, повышаются и их требования к работодателю.

Анализируя тренды мирового рынка труда, мы отмечаем, что увеличивается число стран, где фраза «Я работаю в крупной корпорации» звучит все менее гордо. Рынок труда пополняет все больше представителей поколения Y, которые на примере своих родителей видят, что работа в крупной компании дает много преимуществ и вместе с тем ко многому обязывает. Молодые люди соотносят эти обязательства с гораздо более высокой, чем у старших поколений, потребностью в свободе (распоряжения временем, передвижения, смены социальной активности и статуса) и делают выводы.

При этом, однако, такая тенденция пока не наблюдается в России. Первое место по привлекательности для соискателей по-прежнему занимают крупные транснациональные компании, затем – работодатели в сфере государственной службы и некоммерческого сектора, а замыкает тройку предпринимательство и собственный бизнес. Тем не менее, есть основания полагать, что в ближайшей перспективе привлекательность крупных компаний будет постепенно снижаться: общемировые тенденции, как правило, проявляются в нашей стране с некоторым опозданием.

Уже давно эксперты говорят о скорой оцифровке всей существующей информации и полной роботизации труда. В стремлении исследовать современные тенденции и мнения по всем аспектам труда и занятости Randstad включил в круг дополнительных вопросов исследования тему автоматизации рабочих процессов. Респонденты поделились своими ожиданиями от автоматизации труда применительно к их работе и оценили готовность переквалифицироваться в случае, если их профессия окажется невостребованной в результате автоматизации.

Большинство респондентов – 52% - полагают, что автоматизация облегчит их труд, 37% считают, что она никак не отразится на их работе, 7% выразили беспокойство тем, что в результате автоматизации они могут остаться безработными. Любопытно, что наибольшие опасения лишиться работы вследствие автоматизации характерны для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет: среди этой группы респондентов доля выбравших ответ «Автоматизация лишит меня работы» составляет 10%.

Логичным продолжением исследования стал вопрос о том, готовы ли соискатели к переквалификации в случае, если в результате роботизации их специальность станет невостребованной. Ответ «Готов, если буду получать как минимум столько же» выбрали 70% респондентов, «Мне это не нужно» - 25%, «Готов ради перехода на новую работу» - 3%.

Многие работодатели сегодня привлекают таланты, невзирая на их отраслевую специализацию. Если 10 лет назад запросто сменить отрасль мог специалист общего профиля (экономист, юрист), то уже пять лет назад работодатели России при поиске персонала отмечали готовность рассматривать кандидатов из смежных отраслей. Сегодня же, с развитием технологий и значительной унификацией многих процессов, все больше профессионалов из других отраслей приглашаются на вакантные позиции.

Участники исследования поделились своими планами относительно смены отрасли, в которой они работают, в будущем. Большинство - 36% россиян - отметили, что они могут перейти в другую отрасль, так как несильно «привязаны» к текущей. 33% оказались готовы к переходу лишь в том случае, если уровень дохода будет как минимум равен нынешнему. 20% задумаются о смене отрасли, если не сумеют больше найти работу в своей отрасли.

Среди тех, кто оказался не готов к переходу, 8% ответили, что их навыки применимы только в текущей отрасли, а 11%, несмотря на возможные трудности, намерены держаться выбранной отрасли по ряду других причин.

Подробный отчет о результатах исследования привлекательности работодателя по заказу Randstad доступен на сайте премии.

Проект премии Randstad Award существует в мире 17 лет, в России проводится в четвертый раз. В 2017 году проект охватил свыше 3 500 ведущих корпораций в 26 странах мира. Крупнейшее в мире исследование привлекательности работодателя проводит во всех странах-участницах ведущая международная исследовательская группа TNS Global.

Премия присуждается на основе результатов независимого исследования. В каждой стране ответы не менее 7000 респондентов — представителей работающего и неработающего населения — определяют победителя Randstad Award среди крупнейших по численности персонала работодателей: компания, которая набирает наибольшее число баллов, считается самой привлекательной для работы.

В России имена победителей Randstad Award 2017 были определены по результатам опроса более 14 000 респондентов в 8 федеральных округах страны. Исследование охватило 20 индустрий рынка. Самые привлекательные работодатели выбирались из числа 250 крупнейших по численности персонала компаний.

Организаторы проекта – кадровый холдинг АНКОР и международная корпорация Randstad, входящая в тройку крупнейших кадровых корпораций мира по версии Staffing Industry Analysts.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.