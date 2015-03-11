Россия создает топ-50 востребованных и перспективных профессий

Правительство РФ разработало комплекс мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования и созданию к 2020 году условий для подготовки кадров по 50 востребованным и перспективным профессиям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями, сообщает сайт Кабмина, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Соответствующее распоряжение включает в себя комплекс мер по подготовке кадров в соответствии с лучшими зарубежными стандартами, а также систему контроля за качеством подготовки. Кроме того, оно предусматривает формирование списка 50 наиболее востребованных и перспективных профессий.

Ранее президент России Владимир ПУТИН поручил правительству РФ до 15 сентября разработать национальный справочник профессий, востребованных на рынке труда, предусмотрев включение в него новых и перспективных специальностей.

Помимо этого, до 15 сентября текущего года правительство должно обеспечить принятие закона о профстандартах для приема на работу.

Также правительство РФ сообщило о разработке к 2015 году и утверждении не менее 800 профессиональных стандартов, а также принятии не менее 400 в 2014 году. Профстандарты разрабатываются по приоритетным направлениям развития экономики, утвержденным правительством России «дорожным картам» и предложениям работодателей.

Кроме того, до 15 мая должен быть утвержден и разработан план-график формирования сети независимых центров сертификации профессиональных квалификаций, включающий в себя соответствующие целевые показатели, а также механизм аккредитации таких центров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.