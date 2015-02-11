Почему россияне не хотят платить налоги

Облегчение налоговой нагрузки требует снижения стандарта социального обеспечения

Российская налоговая система на первый взгляд кажется стандартной - те же налоги, что и везде: на прибыль, на имущество, на добавленную стоимость. Однако у нее есть ряд особенностей, обусловленных историческим и культурным своеобразием страны.

Что это за особенности и как их преодолевать, рассказывает директор «Центра налоговой политики» экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Кирилл НИКИТИН, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Harvard Business Review - Россия».

- Для начала давайте определим, что такое налоги.

- Это безвозмездные платежи в пользу государства. Я бы предложил рассматривать оба понятия - «государство» и «налоги» - в контексте теории общественного договора. В рамках этого договора граждане создают государство как аппарат по производству общественных благ и договариваются об объеме и финансировании этого производства, о распределении благ и т. д. Это предмет договора как некоего возобновляемого процесса - политического, электорального, процесса взаимодействия граждан с госорганами. Существенный элемент договора - его цена. А это, по сути, и есть налоги.

- Почему налогообложение роскоши и прогрессивная ставка НДФЛ - «левые» идеи?

- Начнем с определений. Левый - это тот, кто получает от государства больше, чем платит ему через систему налогов. Правый - тот, кто получает меньше, чем платит. Левые заинтересованы в том, чтобы наращивать объем производимых госуслуг, а вместе с ним и перераспределительный эффект налоговой системы и получать еще больше. Правые заинтересованы в обратном - например, им не нужны бесплатные детские сады: если водить ребенка в коммерческий сад дороже, чем сидеть с ним дома, нужно сидеть дома; если дешевле - нужно выходить на работу. Они считают, что без государства вполне можно прожить. Это касается даже вопросов безопасности. Если левые хотят полностью делегировать государству обязанность по защите граждан, то правые предпочитают сохранить за собой право защищаться еще и самостоятельно. Для них на первом месте человек и его права, а не государство; они выступают за ношение оружия, против участия государства в СМИ, за отсутствие связей между государством и религией.

В любом обществе есть традиционно левые и правые социальные группы. Левые - это обычно пенсионеры (если пенсионная система носит государственный, а не накопительный характер), люди с низким уровнем доходов, чиновники. Во всем мире большая часть налогов, как правило, платится меньшей частью налогоплательщиков, поэтому людей, придерживающихся левых взглядов, всегда больше.

- Стоит ли вводить в Россиии прогрессивный налог на доходы?

- Прогрессивная шкала, которая принята в западных странах, - это общественный компромисс: богатые соглашаются платить больше не только в номинальных суммах, но и в процентах за то, чтобы в обществе были созданы равные возможности. Это результат эволюционного развития и консенсуса между бедными и богатыми слоями в рамках политического процесса. У нас другой менталитет, который основан на выведенных Карлом Марксом и Ильфом и Петровым правилах: нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради наживы, и все крупные состояния нажиты бесчестным путем. Поэтому считается, что у богатых нужно изымать по максимуму. При этом пострадает в первую очередь средний класс: у нас прогрессивную шкалу хотят ввести не с пары миллионов рублей в месяц или даже в день, а с 300-500 тысяч рублей в месяц. А в таких доходах нечестной составляющей обычно нет.

- Каковы основные недостатки российской налоговой системы?

- Во-первых, большая часть налогов физических лиц платится через удержание: люди получают на руки «чистыми» и не замечают налогов. Во-вторых, у нас низкий подоходный налог и высокая нагрузка на фонд оплаты труда. Мы редчайшая страна, в которой во все фонды - социального страхования (от потери занятости, временной нетрудоспособности), обязательного медицинского страхования, пенсионный фонд - платит работодатель. В других государствах эта нагрузка, как правило, разделяется между работником и работодателем. В-третьих, доля налогов граждан в консолидированном бюджете крайне мала - всего 11%; остальное платят корпорации. Для сравнения, в Канаде - больше 50%, там налогоплательщик со всем основанием говорит: «я вас содержу, и я буду решать, что вы делаете и как». В-четвертых, высока доля косвенных налогов, включенных в цену (акцизы, пошлины, НДС и т. д.). Надо сказать, что косвенные налоги косвенным налогам рознь. В США, например, налог с продаж вводится на уровне штата, а не федерации и прибавляется к цене уже на кассе - и человек понимает: это те самые, скажем, 5%, за которые он или его сосед голосовали на выборах в законодательное собрание штата. А в России с ее 18-процентным федеральным НДС, включенным в цену товара, чтобы понять это, нужно быть достаточно информированным.

В-пятых, у нас большая степень централизации властных полномочий и потоков: очень много налогов идет в федеральный бюджет, а потом «сливается» вниз. Только семь из 83 субъектов Федерации не получают дотаций из федерального бюджета, а 47% дотаций идут в восемь регионов - на Дальний Восток и в национальные республики. Это неправильно - на местные нужды деньги должны собираться местными налогами в местный бюджет, на региональные - региональными налогами, на федеральные - федеральными. Еще один «косяк» российской налоговой системы - отсутствие селективных и элективных механизмов уплаты налогов. Все это приводит к крайне низкой степени участия человека в уплате налогов, к плохой информированности о налоговом бремени, которое он несет, к ощущению бесплатности госуслуг - и к левому крену в менталитете.

- Чем объясняется нежелание бизнеса платить налоги?

- Давайте вспомним, многих ли у нас сажали за неуплату налогов? Дел возбуждается очень много, а посадок - крайне мало. Тогда о каком уважении к уплате налогов может идти речь?

Приведу хрестоматийный пример обратной ситуации. Аль Капоне, которому приписывали массу убийств, участие в рэкете, в организации проституции и незаконного производства и торговли алкоголем, посадили в конечном итоге на десять лет не за эти преступления, а за неуплату налогов. И с тех пор в США это считается очень серьезным преступлением.

Надо сказать, что многие наши предприниматели были бы рады платить налоги. Что им мешает? Во-первых, пример окружающих: «все так делают» (невозможно конкурировать, работая в белую, с теми, кто не платит налогов: расходы оказываются несопоставимыми); во-вторых, неизбежность и величина неофициальных расходов. Поэтому одна из задач налогового администрирования - создавать такие условия, при которых аппетиты тех, кто получает скрытые платежи, уменьшатся просто потому, что бизнесу неоткуда брать будет деньги на взятки. Это произойдет, если уплата налогов станет неизбежной.

- Вы сказали, что канадский налогоплательщик вправе требовать отчета о том, на что идут его налоги. У нас такого права нет?

- Спросите себя: платите ли вы наличными частному лицу, купили ли квартиру за «1 млн рублей», хотя на самом деле доплатили еще 9 млн, зарегистрировали ли трудовые отношения со своей няней в муниципальном органе и платите ли в отношении нее соцстрах и НДФЛ, ловите ли вы бомбил, потому что такси дороже? Если вы все это делаете, то вы не платите или недоплачиваете налоги. Вот и решайте сами, есть ли у вас полное право говорить: «я налогоплательщик».

Вопрос, что первично - уплата налогов или честное поведение чиновников, - это вопрос курицы и яйца. Кто-то считает, что сперва чиновники должны начать правильно себя вести и эффективно расходовать бюджет, кто-то - что сперва нужно полностью уплачивать налоги. Я думаю, следует двигаться с обеих сторон.

- Можно ли отказаться от централизации налоговых потоков? Ведь не все регионы смогут жить на собственные средства.

- Наше перераспределение, действительно, не от хорошей жизни. Рассчитывать, что все сами себя профинансируют, не приходится - где-то в силу размера территории, где-то из-за депрессивного характера экономики; я уж не поднимаю такую деликатную тему, как этническая специфика.

Тем не менее децентрализацией заниматься нужно. Надо давать тем, кто может сам себя прокормить, новые инструменты и возможность находить баланс между запросами на расходы и необходимостью в доходах. Перераспределительный эффект следует минимизировать. Например, я считаю, что механизм материнского капитала крайне порочный. Вообще, мысль о том, что государство доплачивает кому-то за ребенка, аморальна и цинична. Последствия этой политики мы увидим лет через 15: мы пока, например, не знаем, как изменилась рождаемость в неблагополучных, в неполных семьях и как эта динамика повлияет на состав трудоспособного населения, его качество, уровень преступности, наркомании, алкоголизма и безработицы. Зато мы знаем, в какие субъекты федерации в основном идут эти выплаты. На первых местах четыре мусульманские республики: Дагестан, Татарстан, Чечня, Башкирия.

На мой взгляд, поощрение рождаемости должно быть исключительно местным решением: хотите увеличить расходы на эту сумму - сначала соберите ее. И тогда мы увидим, хочет ли народ конкретного субъекта Федерации стимулировать у своих соседей - по дому, а не по федерации - рождаемость.

- Как можно оздоровить нашу налоговую систему?

- Страна сейчас в сложной ситуации: мы заложники высоких социальных стандартов и огромных военных и внешнеполитически обусловленных расходов, никак не обеспеченных экономически. Мы все время вынуждены изыскивать новые деньги на эти, по сути, политические обязательства.

Сегодня власть имущие не выходят за рамки двухмерной парадигмы - они стоят перед выбором: сократить расходы или увеличить налоги. На мой взгляд, надо придать налоговой системе третье измерение. Государство должно отказаться от определенных расходов и предоставить гражданам больше выбора в отношении социального страхования, пенсионного и медицинского обеспечения и т. д.

Сейчас, по-хорошему, нам не надо ни с кем ни воевать, ни агрессивно соперничать. Нам бы разобраться со своей страной, добиться повсеместной уплаты налогов, для начала установив их на низком уровне, сделав так, чтобы платить их было просто. Однако облегчение налоговой нагрузки требует снижения стандарта социального обеспечения, который гарантирует лояльность граждан власти и устойчивость политической системы. Что с этим делать - интересный вопрос. К сожалению, кардинальные изменения невозможны: никто не захочет обходиться без пенсии, без обязательного медицинского обеспечения и т. д.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.