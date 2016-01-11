Нелегальных таксистов жестоко накажут

Депутаты Государственной Думы намерены принять новый закон о такси. Согласно документу, штрафы будут в 5-6 раз снижены по отношению к таксистам, работающим с лицензией, а по отношению к таксистам, работающим без лицензии - увеличены. Об этом сообщает газета "Золотой Рог".

Помимо этого предлагается запретить регионам вводить один желтый цвет в качестве обязательного для машин легальной службы такси.

Кроме того, может быть введена ответственность для диспетчеров за передачу заказа неофициальным службам такси.

По словам экспертов, новый закон "поменяет местами" легальных и нелегальных таксистов.