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Нелегальных таксистов жестоко накажут

11 Января 2016, 09:00 | В России

Депутаты Государственной Думы намерены принять новый закон о такси. Согласно документу, штрафы будут в 5-6 раз снижены по отношению к таксистам, работающим с лицензией, а по отношению к таксистам, работающим без лицензии - увеличены. Об этом сообщает газета "Золотой Рог".

Помимо этого предлагается запретить регионам вводить один желтый цвет в качестве обязательного для машин легальной службы такси.

Кроме того,  может быть  введена ответственность для диспетчеров за передачу заказа неофициальным службам такси.

По словам экспертов, новый закон "поменяет местами" легальных и нелегальных таксистов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 
Автор:
Теги: депутат  такси 



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Комментарии

  • Псевдоним09:31, 11.01.2016#

    UBER тоже запретить следует, ведь именно оттуда взята идея для "Максима"

  • Псевдоним02:43, 13.01.2016#

    а у вас есть деньги на токси ездить?

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ09:35, 11.01.2016#

    Часто пользуюсь такси Максим, лицензия у водителей есть. Так что изводить их не за что. А то, что их жадных конкурентов давит жаба, так это их проблемы.

  • ----------12:40, 15.01.2016#

    Лицензия?У меня знакомый дед после инсульта работает в Максиме -везде отказали а там взяли без проблем!

  • сиамэн09:37, 11.01.2016#

    чем отличается водитель такси Максим от всех прочих?да ничем! лицензия не делает водителя лучше или хуже. всего лишь еще один способ отъема денег. в том числе и пассажир будет платить. для народа работа в Максиме это возможность как то перебиться и дожить до лучших дней, дополнительный заработок, положение с зарплатами в приморье и стране хуже некуда. подумали ли депутаты о людях?у меня несколько друзей в свое время вынуждены были таксовать, сейчас слава богу нашли более-менее нормальную работу. вот сколько денег будут так называемые легальные перевозчики брать с нас думаю на треть больше. какие аргументы против Максима , водители не платят государству налоги?а что государство сделало для них хорошего?пока хорошее не очень получается. люди стараются как то выжить не надо им мешать!о помощи речи не идет!

  • КОТ09:44, 11.01.2016#

    Многие МаксимкИ уже давно с лицензией! А вот всякие типо "бесплатные" приложения ИндрайвеР таковой не обладают. Там статья НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО!

  • Псевдоним10:04, 11.01.2016#

    Киса, причем тут индрайвер? Ты когда на дороге машину ловишь, лицензию спрашиваешь?

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