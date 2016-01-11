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Нелегальных таксистов жестоко накажут
Депутаты Государственной Думы намерены принять новый закон о такси. Согласно документу, штрафы будут в 5-6 раз снижены по отношению к таксистам, работающим с лицензией, а по отношению к таксистам, работающим без лицензии - увеличены. Об этом сообщает газета "Золотой Рог".
Помимо этого предлагается запретить регионам вводить один желтый цвет в качестве обязательного для машин легальной службы такси.
Кроме того, может быть введена ответственность для диспетчеров за передачу заказа неофициальным службам такси.
По словам экспертов, новый закон "поменяет местами" легальных и нелегальных таксистов.
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Комментарии
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сиамэн09:37, 11.01.2016#
чем отличается водитель такси Максим от всех прочих?да ничем! лицензия не делает водителя лучше или хуже. всего лишь еще один способ отъема денег. в том числе и пассажир будет платить. для народа работа в Максиме это возможность как то перебиться и дожить до лучших дней, дополнительный заработок, положение с зарплатами в приморье и стране хуже некуда. подумали ли депутаты о людях?у меня несколько друзей в свое время вынуждены были таксовать, сейчас слава богу нашли более-менее нормальную работу. вот сколько денег будут так называемые легальные перевозчики брать с нас думаю на треть больше. какие аргументы против Максима , водители не платят государству налоги?а что государство сделало для них хорошего?пока хорошее не очень получается. люди стараются как то выжить не надо им мешать!о помощи речи не идет!
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UBER тоже запретить следует, ведь именно оттуда взята идея для "Максима"