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Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России
Портал по поиску работы и персонала hh.ru провел очередное исследование и составил топ самых высооплачиваемых вакансий в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На первом месте, как ни странно, оказался Челябинск, обогнав столичных и даже европейских работодателей.
— Челябинская компания разместила вакансию коммерческого директора с зарплатой до 600 000 рублей в месяц. Главные требования к кандидату — высшее техническое или экономическое образование, а также степень MBA и свободное владение английским языком. При этом человек должен иметь опыт работы на руководящих должностях крупных машиностроительных предприятий не менее пяти лет, — сообщают сотрудники сайта hh.ru
За эту зарплату руководитель должен будет разработать и внедрить стратегию и планы продаж, контролировать и осуществлять маркетинговое развитие предприятия и сформировать успешную команду коммерческого отдела. Всего в вакансии в обязанности кандидата включено 19 пунктов профессиональных задач.
Работодатель предусмотрел, что руководить их предприятием может быть не только жителем Челябинска, но и гостем из другого региона. А потому будущему коммерческому директору обещают арендовать жилье и предоставить служебный автомобиль.
Также в списке самых высокооплачиваемых вакансий оказались работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Германии, Нидерландов и Саудовской Аравии.
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