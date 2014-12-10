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Правительство займется регулированием цен в торговых сетях

10 Декабря 2014, 15:37 | В России

«Надо серьезно заняться регулированием цен и взаимоотношениями с нашими сетевыми организациями», - заявил вице-премьер РФ Александр ХЛОПОНИН по итогам первого заседания правкомиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка, сообщает ТАСС.

По его словам, претензии к торговле заключаются в том, что она «взимает ретро-бонусы и свои «комиссии» не со стоимости произведенной продукции, а со стоимости произведенной продукции плюс акциз, то есть с тех государственных платежей, которые не имеют ничего общего со стоимостью произведенной продукции».

«Поставлена задача к марту принять соответствующее решение по маневру в этом плане», - заявил вице-премьер. Отвечая на вопрос, сохранятся ли минимальные цены на водку в условиях роста составляющих для ее производства, Хлопонин заявил, что на заседании комиссии этот вопрос обсуждался.

«Мы разошлись во мнениях, поэтому экспертная среда должна дать нам правильный ответ», - заявил он, сообщив, что часть экспертов считают, что сегодня цена на водку завышена и это отталкивает потребителей, приводит к тому, что часть алкоголя уходит в теневой сегмент. Вторая часть экспертов, наоборот, считает цену заниженной.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: торговые сети  алкоголь 



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