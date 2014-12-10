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Российскому бизнесу шьют мошенничество

10 Декабря 2014, 10:35 | В России

Послание президента Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию, похоже, не зря содержало в себе обещание сделать жизнь предпринимателей проще и безопасней. Свежая статистика говорит, что в последнее время в России вновь стало расти число уголовных и административных дел, возбужденных против бизнесменов.

Так, полицейские следователи стали чаще расследовать дела в отношении бизнесменов как преступления в сфере предпринимательской деятельности, свидетельствует статистика, предоставленная РБК МВД. Эксперты считают, что доля таких дел по этой, более «легкой», статье по-прежнему остается незначительной на фоне других дел против бизнесменов.

Доля уголовных дел по ст. 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) среди всех дел по экономическим преступлениям постепенно растет. На фоне общего сокращения направленных в суд дел по самой «популярной» для бизнесменов ст.159 УК (мошенничество) почти на треть (29%, 30,8 тыс. в I полугодии 2013 года, 21,9 тыс. в I полугодии 2014 года), количество дел по статье 159.4 УК остается почти на прежнем уровне (660 и 681 соответственно), свидетельствуют данные полицейской статистики. Показатели зарегистрированных преступлений (то есть все случаи, по которым правоохранители проводили проверки) по «предпринимательской» статье выросли на 16% (1,5 тыс. в I полугодии 2013 года, 1,7 тыс. в I полугодии 2014 года) при снижении количества «мошенничеств» на 9% (73,8 тыс. и 67,5 тыс. соответственно).

Наблюдается общее снижение преступности, в том числе и мошеннических преступлений, говорит информированный источник РБК в силовом ведомстве. Более частое применение ст. 159.4 при квалификации ряда хищений можно объяснить тем, что правоохранительные органы наработали практику ее применения. «Сами понимаете, что когда вводится какая-либо новая норма, необходимо время для того, чтобы она заработала», - объясняет источник.

Собеседник также напомнил, что в 2013 году Верховным судом был опубликован Обзор практики применения ст. 159, в котором подробно рассмотрены все мошеннические составы и разъясняется: как, по какой статье и ее части необходимо квалифицировать те или иные правонарушения данной категории. С учетом этих рекомендаций, теперь часть правонарушений квалифицируется уже не по «обычной» ст. 159, а по специальной «предпринимательской».

Статья «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» по сравнению со ст. 159 УК предусматривает более низкие санкции: максимальное наказание по ним - 5 и 10 лет лишения свободы соответственно. Облегчающая участь предпринимателей статья была введена в Уголовный кодекс в декабре 2011 года по инициативе тогдашнего президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА. При этом следователи крайне неохотно переквалифицировали преступления обвиняемых предпринимателей по ст. 159.4 - таким образом расследование тяжкого преступления превращалось в расследование преступления средней тяжести, - а представители силовых ведомств активно критиковали поправки в УК. За весь 2012 год в суд были направлены материалы всего по 31 уголовному делу о мошенничестве в сфере бизнеса. «Следователи раньше не хотели квалифицировать преступления по этой статье и вменяли обычное мошенничество, потому что предпринимателей нельзя арестовывать», - добавляет адвокат Руслан КОБЛЕВ.

Неубедительной статистику считает и научный сотрудник Института проблем правоприменения Мария ШКЛЯРУК. По ее словам, очень сложно оценить количество предпринимателей, сидящих по обвинению в преступлениях, предусмотренных самыми разными статьями Уголовного кодекса, при этом на самом деле связанных исключительно с их бизнес-интересами.

Попытки бизнеса создать для себя особые правила игры бесполезны, считает Шклярук. «Чем больше будет в законодательстве статей для предпринимателей, тем чаще правоприменители будут использовать статьи, никак не связанные с экономической сферой», - объясняет Шклярук. «Если захотят кого-то посадить, просто обвинят его в хранении наркотиков», - считает Шклярук.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: бизнес  Путин  фс 



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