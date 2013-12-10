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На базе "РИА Новости" создается информагентство "Россия сегодня"

10 Декабря 2013, 11:58 | В России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Российское агентство международной информации «РИА Новости» ликвидировано.

На базе «РИА Новости» создается федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня». Основным направлением деятельности информагентства «Россия сегодня» станет освещение за рубежом государственной политики и общественной жизни РФ. Соответствующий указ «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных СМИ» опубликован на сайте администрации Президента РФ.

Другим указом Владимир Путин назначил Дмитрия Киселева генеральным директором ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня».

Также стало известно, что идентичность названия с другой известной компанией, активно представляющей Россию на международном направлении, - Russia Today не случайно. Она войдет во вновь создающееся предприятие. По оценкам экспертов, на реорганизацию "РИА Новости" понадобится две недели.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: СМИ  ликвидация 



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