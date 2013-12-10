Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На базе "РИА Новости" создается информагентство "Россия сегодня"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Российское агентство международной информации «РИА Новости» ликвидировано.
На базе «РИА Новости» создается федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня». Основным направлением деятельности информагентства «Россия сегодня» станет освещение за рубежом государственной политики и общественной жизни РФ. Соответствующий указ «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных СМИ» опубликован на сайте администрации Президента РФ.
Другим указом Владимир Путин назначил Дмитрия Киселева генеральным директором ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня».
Также стало известно, что идентичность названия с другой известной компанией, активно представляющей Россию на международном направлении, - Russia Today не случайно. Она войдет во вновь создающееся предприятие. По оценкам экспертов, на реорганизацию "РИА Новости" понадобится две недели.
Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
- "Tele2 Журналы" зашли в AppStore
- Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире
- Владельцу "ВымпелКома" ищут директора и модель
- "МегаФон" хочет купить ритейлера "Связной"
Новости раздела
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Страховщики смыкают ряды
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына