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Путин даст бизнесу сразу две поблажки
Их у президента «выпросили» представители бизнес-ассоциаций
Сразу две «поблажки» за короткое время пообещал предпринимателям президент Владимир ПУТИН, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Во-первых, переход на онлайн-кассы для некоторых представителей малого бизнеса и льготных режимов налогообложения будет отсрочен еще на год, а во-вторых, также на год будет продлена льгота по налогу на движимое имущество, которая позволяла компаниям закупать оборудование.
По новому закону в полном объеме перейти на онлайн-кассы предприниматели всех регионов должны с 1 июля 2018 года. Эта перспектива волновала многих представителей малого бизнеса, не располагающих достаточными для закупки дорогого оборудования ресурсами. Однако на встрече с президентом «Опоры России» Александром КАЛИНИНЫМ Владимир Путин пообещал отсрочку на год и даже согласился подумать над возможностью расширения перечня видов деятельности, при которых не нужно применять ККТ, и над налоговым вычетом для бизнесменов при переходе на новую технику. Однако перенос сроков ввода онлайн-касс будет касаться малого бизнеса, который занимается не торговлей.
По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье Марины ШЕМИЛИНОЙ, отсрочка действительно позволит предпринимателям Приморья дышать свободнее.
- Вопрос о предоставлении отсрочки бизнесу для внедрения онлайн-касс поднимался уже не раз, - отметила Шемилина. - Сегодня многие предприниматели опасаются, что не успеют адаптироваться к новым требованиям в положенный срок и попадут под штрафные санкции. Сложности с переходом на онлайн-кассы возникают из-за высоких цен на новые аппараты, а также нехватки фискальных накопителей и программного обеспечения для модернизации старой техники. Более того, существуют риски срыва поставок аппаратов из-за больших очередей. Несомненно, отсрочка даст предпринимателям возможность без спешки выбрать оптимальную модель аппарата, уточнить все неясности, установить оборудование и обучить сотрудников работе с ним. Однако важно не только увеличивать срок перехода на новые модели ККТ, но и устранять причины препятствующие своевременному переходу. Необходимо предусмотреть меры поддержки для предпринимателей, устанавливающих новое оборудование, например, отсрочку платежа за новую кассовую технику или специальный налоговый вычет для возмещения расходов.
Особенно положительно отсрочка скажется на предпринимателях из глубинок Приморья, которые большую часть времени вообще были не в курсе предстоящих перемен, считает директор НП «Центр содействия правовой защите предпринимательства» Вадим ЛЕПСКИЙ.
- Любые отсрочки в этом деле для малого и среднего бизнеса – хороши, - добавил он. - Некоторые предприниматели в маленьких населённых пунктах только недавно узнали о необходимости перехода на онлайн-кассы и фактически не готовы. К тому же, как любая автоматизированная глобальная система, онлайн-кассы и законодательство, регулирующее их применение и наказание за их неприменение, требуют обкатки и длительного переходного периода. Так что такое обещание, если оно станет официальным решением, является целесообразным.
Аналогичного мнения придерживаются эксперты и по части второго бонуса для предпринимателей, на который также согласился президент в результате переговоров с представителями бизнеса: продление льготы по налогу на движимое имущество позволит бизнесу решить вопрос с износом основных фондов, который по многим отраслям превышает 50% (по данным «Опоры России»). Напомним, что в ноябре 2016 года были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которыми налог на движимое имущество для бизнеса, ранее находившийся в федеральном ведении, был переведен в компетенцию региональных властей. Если раньше этот налог предусматривал льготы для предпринимателей, закупающих оборудование, то с его переходом в региональное ведение не приходилось ожидать сохранения льгот от властей регионов, испытывающих проблемы с бюджетом.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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